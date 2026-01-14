لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وعد القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجليس 2028 الثلاثاء بإقامة ألعاب "ميسورة التكلفة وشاملة"، مع استعدادهم لفتح باب التسجيل في القرعة الخاصة بشراء التذاكر.

وقال رئيس لجنة الألعاب كايسي واسرمان إن مليون تذكرة للأولمبياد والبارالمبياد ستُباع بسعر 28 دولارا، فيما سيُطرَح نحو ثلث إجمالي التذاكر المقدّر بـ14 مليون تذكرة مقابل 100 دولار أو أقل.

وأضاف واسرمان "منذ البداية كنا واضحين: الوصول إلى هذه الألعاب حق للجميع، لأن هذه الألعاب تخصّ الجميع. يجب أن تكون هذه الألعاب ميسورة التكلفة وشاملة".

وجاءت تصريحاته أمام ملعب لوس أنجليس كوليسيوم التاريخي، عشية الخطوة الأولى نحو طرح التذاكر للبيع.

سيتمكن المشجعون حول العالم من التسجيل للحصول على فرصة لشراء التذاكر اعتبارا من نيسان/أبريل. وسيُدرَج المسجّلون في قرعة ستمنح بشكل عشوائي مواعيد زمنية محددة لشراء التذاكر.

وتأتي تصريحات واسرمان بعد أسابيع من الانتقادات الموجّهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن استراتيجية بيع تذاكر كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واضطر فيفا الشهر الماضي إلى الإعلان عن طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولارا، بعد أن وُصفت أسعار التذاكر بأنها "ابتزازية وفلكية".

وقال واسرمان "هذه هي الخطوة الأولى أمام المشجعين في المدينة، وفي أنحاء البلاد، بل وفي العالم، للحصول على تذكرتهم إلى التاريخ والانضمام إلينا هنا في لوس أنجليس لأعظم ألعاب شهدها العالم على الإطلاق".

وأضاف "الأساس الذي نبني عليه كل شيء غدا هو المشجعون، أولئك الذين يجلبون الطاقة والحماسة والصخب".

وشهدت مراسم الثلاثاء تجمع نحو 300 رياضي وبارالمبي من دورات سابقة، تخلّلها إيقاد شعلة الأولمبياد في ملعب لوس أنجليس كوليسيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لألعاب لوس أنجليس رينولد هوفر "تذاكرنا ستكون ميسورة التكلفة، ألعابنا ستكون متاحة للجميع، وهي هنا في باحتنا الخلفية".

وأضاف هوفر أن المنظمين سجلوا بالفعل أكثر من 150 ألف شخص للتطوّع خلال الألعاب.

وتابع "هذا يعني أن نحو 150 ألف مؤيّد يقولون +أريد أن أكون جزءا من هذا، أريد أن أكون جزءا من التاريخ+".

من جهتها، استحضرت أسطورة السباحة الأميركية جانيت إيفانز، المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية وتشغل منصب رئيسة الرياضيين في ألعاب لوس أنجليس 2028، تجربتها الشخصية عندما حضرت أولمبياد هذه المدينة تحديدا عام 1984 كمشجعة.

وقالت إيفانز لوكالة فرانس برس "الأولمبياد والبارالمبياد يجمعان العالم، لكنهما أيضا مصدر إلهام".