برلين : عزز بوروسيا دورتموند وصافته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيردر بريمن 3 0، فيما بات شتوتغارت ثالثا بفوزه في الرمق الأخير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3 2 الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة.

بعد إنقاذه نقطة التعادل 3 3 في المرحلة الماضية أمام أينتراخت فرانكفورت في الوقت بدلا من الضائع في لقاء تقدم خلاله مرتين، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات الثلاثاء في لقاء استهله بأفضل طريقة وتقدم منذ الدقيقة 11 برأسية نيكو شلوتيربيك بعد عرضية من النروجي جوليان رايرسون.

وبقيت النتيجة على حالها لما تبقى من الشوط الأول، ولم يتغير الوضع في الثاني حتى الدقيقة 76 حين أضاف النمسوي مارسيل سابيتسر الثاني بعد تمريرة من فيليكس نميشا، محتفلا بأفضل طريقة بمباراته الـ250 في الدوري الألماني.

ووجه البديل الغيني سيرهو غيراسي الضربة القاضية للضيوف وجدد الموعد مع الشباك بعد صيام لسبع مباريات بتسجيله الثالث في الدقيقة 83 بعدما تحولت الكرة صوبه عن غير قصد من زميله الإنكليزي جوب بيلينغهام إثر تشتيت من آموس بيبر.

وبالهزيمة السابعة للموسم، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر مع مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية ضد لايبزيغ بسبب الأحوال الجوية.

في ظل تحليق بايرن ميونيخ في الصدارة وتوجهه للاحتفاظ باللقب، يحتدم الصراع على المراكز الأخرى المؤهلة إلى دوري الأبطال وقد عزز دورتموند الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن شتوتغارت الذي بات ثالث موقتا بعدما حول تخلفه أمام ضيفه فرانكفورت إلى فوز مثير في الرمق الأخير 3 2.

وبدا فرانكفورت في طريقه لتعادل ثالث تواليا حين تقدم في الدقيقة 80 عبر الوافد الجديد هذا الشهر البديل المغربي الأصل أيوب أمايموني، لكن البديل الآخر الدنماركي نيكولا نارتي خطف الفوز لشتوتغارت قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبفوزه العاشر للموسم، رفع شتوتغارت رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث موقتا بفارق ثلاث نقاط أمام كل من لايبزيغ الذي يلعب الأربعاء مع فرايبورغ، وباير ليفركوزن الذي أرجئت مباراته المقررة الثلاثاء مع مضيفه هامبورغ بسبب الأحوال الجوية.

أما بالنسبة لفرانكفورت الذي بدأ اللقاء بقوة وتقدم عبر الدنماركي راسموس كريستنسن (5) قبل أن يرد شتوتغارت عبر البوسني إرميدين ديميروفيتش (27) ودينيس أونداف (35)، فأهدر الثلاثاء نقطة بعدما فرط الجمعة باثنتين أمام دورتموند.

وبهزيمته الخامسة للموسم، تجمد رصيد فرانكفورت عند 26 نقطة في المركز السابع.