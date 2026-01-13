لندن : حثّ المدرب الإسباني لأرسنال الإنكليزي ميكل أرتيتا فريقه على استخلاص العبر من مرارة الإقصاء من نصف نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي، وذلك استعدادا لمواجهة مضيفه تشلسي ذهابا ضمن الدور عينه لنسخة هذا الموسم مساء الأربعاء.

وكان متصدر الدوري الإنكليزي راهنا، قد خسر 0 4 أمام نيوكاسل في مجموع نتيجة مباراتي ذهاب وإياب دور الأربعة للموسم الماضي الذي كان الخامس تواليا للفريق اللندني من دون تحقيق لقب كبير.

ويحلّ فريق أرتيتا ضيفا على الجار تشلسي في ذهاب نصف النهائي الأربعاء، فيما يتواجه حامل اللقب نيوكاسل مع مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

وقال أرتيتا الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة "كنا ثابتين جدا مرة أخرى في البطولة، والآن علينا إقصاء فريق كبير آخر لبلوغ النهائي".

وأضاف "هذه هي المهمة. نأمل أن نتعلم من العام الماضي لأنه كان مؤلما، لا سيّما من ناحية الطريقة التي سارت بها المباراتان وعدد الفرص التي صنعناها ولم نستغلها للتأهل. لكن نأمل أن نكون هذا العام أفضل وأكثر فعالية بشكل خاص".

وسُئل أرتيتا عما إذا كان التتويج بأول لقب كبير منذ كأس إنكلترا 2020 سيخفف الضغط عليه حتى نهاية الموسم، فأجاب "عندما تصل إلى هذه المرحلة من البطولة، ثم تبلغ النهائي وتحرز اللقب، فإن ذلك يجلب طاقة وإيمانا وإحساسا بأن الجميع مهمون ويؤدون دورا في هذا الإنجاز".

وتابع "أعتقد أنك عندما تبلغ النهائي وتحرز اللقب، فالجميع سيتذكر ذلك، أمام إذا لم تفعل، فلا أحد سيتذكر. لذا، بمجرد الوصول إلى النهائي، عليك إنجاز المهمة".

وسيواجه أرتيتا المدرب الجديد لتشلسي ليام روسينيور الذي سبق أن واجهه كلاعب في نهائي كأس إنكلترا 2014، عندما قاد الإسباني فريقه أرسنال لانتصار على هال سيتي.