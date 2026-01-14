لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى إنهاء سلسلة من ثلاث خسارات متتالية أمام سان أنتونيو سبيرز بفوز صريح 119 98 على منافسه في المنطقة الغربية، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وشكّل سان أنتونيو عقدة لحامل اللقب هذا الموسم، بعدما فاز في المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين الشهر الماضي، في سلسلة نتائج أوحت بأن ميزان القوى في الغرب قد يكون بصدد التحوّل.

لكن هجوم أوكلاهوما سيتي الفعّال ودفاعه الخانق تمكّنا أخيرا من فرض تفوّقهما على فريق الفرنسي فيكتور ويمبانياما في ملعب "بايكوم سنتر".

وبعد شوط أول متكافئ، انفجر ثاندر هجوميا في الربع الثالث مسجّلا 40 نقطة، منها 15 لغيلجيوس ألكسندر، مبتعدا بفارق 19 نقطة ويمهّد الطريق نحو الفوز.

وأنهى غيلجيوس ألكسندر المباراة بـ34 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما سجّل جايلن وليامس 20 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة، وأضاف أليكس كاروستو 13 نقطة من مقاعد البدلاء.

وقال غيلجيوس ألكسندر إن تحسّن أداء فريقه الدفاعي كان مفتاح الفوز الأول على سان أنتونيو هذا الموسم بعد ثلاث محاولات فاشلة.

وأضاف "منذ أول مباراة بيننا لم نتمكّن من منعهم من التسجيل ولم نستطع منعهم من اللعب في التحوّل... لكننا فعلنا ذلك الليلة".

وتابع "هذا الفريق تفوّق علينا في المواجهات الأخيرة، وهذا أمر لا يحدث مع هذه المجموعة. المشاعر غير المريحة والضغوط هي المكان الذي تكتشف فيه هويتك، وقد أظهرنا ذلك الليلة".

وأكد الكندي أن "مباراة اليوم لم تكن نهائي السوبر بول بالنسبة لنا... لم تكن أكثر من مباراة أخرى ضمن 82 مباراة. علينا أن نواصل إيجاد طرق للتحسّن، وسنستمر بذلك".

وتصدّر ستيفون كاسل قائمة مسجّلي سان أنتونيو بـ20 نقطة، فيما اكتفى ويمبانياما بـ17 نقطة.

وبهذا الفوز رفع أوكلاهوما رصيده إلى 34 انتصارا مقابل 7 خسارات، ليبقى في صدارة المنطقة الغربية، فيما تراجع سان أنتونيو بفارق 6.5 مباريات عن المتصدر.

وحافظ دنفر، صاحب المركز الثالث، على ضغطه في القمة، بعدما سجّل الكندي جمال موراي 35 نقطة في الفوز خارج الديار على نيو أورليانز بيليكانز 122 116.

وأكمل مينيسوتا تيمبروولفز السلسلة الكاملة من الانتصارات على ميلووكي باكس هذا الموسم، بفوز كاسح 139 106 بفضل 29 نقطة من جوليوس راندل.

وأضاف بونز هايلايند 23 نقطة من الدكة لولفز الذين يحتلون المركز الرابع غربا.