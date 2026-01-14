لوس انجليس (الولايات المتحدة) : "عندما تجد نفسك وسط شائعات من هذا النوع، يصبح ذلك كل ما تراه على هاتفك"، يقول جناح أتلانتا هوكس الفرنسي زاكاري ريزاشيه، الذي ورد اسمه في إطار احتمال مبادلة مع نجم دالاس مافريكس أنتوني ديفيس، في دوري كرة السلة الأميركي المحترفين (أن بي ايه).

ريزاشيه، الذي يخوض موسمه الثاني دون مستوى التوقعات بالنظر إلى مكانته كخيار أول في درافت 2024 (بمعدل 11.2 نقطة في المباراة هذا الموسم)، يعاني حاليا من إصابة في الركبة اليسرى، ويؤكد أنه يسعى لتجنب "الذعر" في هذه الفترة المضطربة داخل صفوف هوكس، كما أوضح مساء الثلاثاء قبل خسارة فريقه أمام لوس أنجليس ليكرز.

سؤال: غبت الثلاثاء عن مباراتك الثالثة تواليا، كيف تتطور إصابة ركبتك اليسرى؟

إجابة: "الأمر أفضل قليلا الآن، أحاول القيام بالعلاج والتمارين وحركات التمدد، وكل ما يمكنني فعله للتخلص من الألم. إنها ضربة على الركبة تفاقمت بسبب الالتهاب، لأنني أتعرض لضربات تقريبا في كل مباراة... لكن هذه المرة لم تختف بعد. أحاول القيام بكل ما يلزم للعودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

س: كيف عشت رحيل تراي يونغ الذي انتقل إلى واشنطن الأسبوع الماضي؟

ج: "الأمر خاص، رحيل أسطورة من هوكس. حصل ذلك بطريقة صحية ومهنية جدا، وهذا جزء من طبيعة عمل أن بي ايه. بدأت أعتاد على الأمر قليلا، فقد عشت بالفعل رحيل ووصول لاعبين الموسم الماضي. الأهم هو اندماج اللاعبين الجدد (سي جيه ماكولوم وكوري كيسبرت) بأفضل شكل ممكن، وهو ما يتم بشكل جيد حتى الآن".

س: في واشنطن، ماذا يمكن أن يقدم يونغ لزملائك في المنتخب الفرنسي أليكس سار وبلال كوليبالي؟

ج: "أنا سعيد، سواء لتراي أو لأصدقائي هذا الصيف (خاضوا معا كأس أوروبا لكرة السلة). أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا لهم جميعا من الناحية الهجومية. مع تراي، حظيت لأكثر من عام بفرصة الاستفادة من رؤيته وتمريراته الحاسمة... أعتقد أنهم سينسجمون جيدا".

س: ورد اسمك في شائعات مبادلة، خصوصا مع أنتوني ديفيس إلى دالاس. كيف تعيش هذه الفترة؟

ج: "بصراحة، من الصعب تجاهل الأمر، فعندما تجد نفسك وسط شائعات كهذه، يصبح ذلك كل ما تراه على هاتفك. من ناحية أخرى، لا يجب أن تطرح ألف سؤال أو تتوقف عن العمل أو تصاب بالذعر. الأهم هو أن تبقى وفيا لنفسك، وتواصل العمل، وتكون جاهزا في الملعب وفقا لما يطلبه منك المدرب. هذا ما حاولت فعله خلال هذه الفترة الخاصة، لأنها كانت الأولى بالنسبة لي".

س: ديناميكية الفريق تتغير مع بروز دور جايلن جونسون. هل تجد مكانك؟

ج: "أحاول، مباراة بعد أخرى، أن أقدم أفضل ما لدي وفقا لقدراتي. حتى الآن أنا سعيد برؤية أن كل ما نقوم به يوميا له هدف محدد، وبانسجامنا. كل ما أريده هو العودة، فقد غبت عن ثلاث مباريات وأشعر وكأنني ابتعدت لشهرين. الأهم هو العودة بكامل لياقتي".