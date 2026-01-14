لندن : ضم نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء لاعب الوسط كونور غالاغر من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 46.6 مليون دولار.

ووافق غالاغر على عقد طويل الأمد مع نادي شمال لندن، يمتد حتى عام 2031.

قال غالاغر البالغ 25 عاما "أنا سعيد للغاية ومتحمس لوجودي هنا، ولخطوتي الخطوة التالية في مسيرتي مع هذا النادي الرائع".

وأضاف "لطالما تمنيت أن أكون لاعبا في توتنهام، ولحسن الحظ، كان النادي يشاركني هذا الشغف. كانت الأمور سهلة للغاية، وتمت الأمور بسرعة كبيرة، وأنا الآن جاهز للعب على أرض الملعب".

وأوضح "أعرف مدى روعة جماهير توتنهام، وأنا سعيد بانضمامي إليهم، وأتطلع إلى خلق لحظات مميزة وذكريات لا تُنسى معهم".

من ناحيته، قال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ توتنهام الإعلان عن ضم كونور غالاغر من أتلتيكو مدريد، رهنا بالحصول على الموافقات الدولية اللازمة".

ويُعدّ انضمام غالاغر دفعة قوية للدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب سوء نتائج الفريق الذي لم يحقق سوى 5 انتصارات في المباريات العشرين الأخيرة ضمن كافة المسابقات، منها سبع هزائم في آخر 13، آخرها خسارته أمام أستون فيلا في الدور الثالث من كأس إنكلترا.

وكان توتنهام قد فاز بسباق التعاقد مع غالاغر بعدما أبدى أستون فيلا اهتماما أيضا باللاعب السابق لتشلسي.

وحرص غالاغر على مغادرة أتلتيكو مدريد بحثا عن فرصة للعب بانتظام، سعيا منه لضمان مكان له في تشكيلة المنتخب الإنكليزي المشاركة في كأس العالم هذا العام.