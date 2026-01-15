لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّلت الأميركية كايتي ليديكي، المتوجة بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، الأربعاء ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 1500 متر حرة الأربعاء خلال سلسلة السباحة الاحترافية الأميركية في أوستن بولاية تكساس.

أنهت ليديكي السباق بزمن قدره 15 دقيقة و23.21 ثانية، متقدمة بأكثر من دقيقة كاملة على صاحبة المركز الثاني برينكلي هانسن البالغة 16 عاما والتي سجلت 16:31.31 دقيقة، فيما جاءت بيكا مان ثالثة بزمن 16:35.09 دقيقة.

لم تتمكن ليديكي من تحطيم رقمها القياسي العالمي البالغ 15:20.48 دقيقة والذي سجلته عام 2018، لكنها نجحت في تحسين ثاني أفضل زمن لها سابقا (15:24.51 د) والذي حققته في سلسلة السباحة الاحترافية في فورت لودردايل بولاية فلوريدا في نيسان/أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أحرزت لقبها العالمي السادس في هذا السباق خلال بطولة العالم العام الماضي في سنغافورة.

وتُوّجت ليديكي بذهبيتي سباق السيدات منذ إدراجه في الألعاب الأولمبية خلال أولمبيادي طوكيو 2021 وباريس 2024.

وتُواصِل السباحة الأميركية، البالغة 28 عاما والتي أحرزت أول ذهبية أولمبية لها في سباق 800 متر حرة في أولمبياد لندن 2012، تألقها مع اقتراب أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وتُعدّ ليديكي المرأة الوحيدة التي كسرت حاجز 15:30 دقيقة في سباق 1500 متر حرة، وقد فعلت ذلك للمرة العاشرة.