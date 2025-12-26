قتل خمسة أشخاص وأُصيب آخرون، جراء انفجار استهدف مسجداً في حي ذي غالبية علوية بمحافظة حمص وسط سوريا، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت سانا أن الإنفجار وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص.

وأشار شهود عيان إلى أن الإنفجار وقع "خلال إقامة صلاة الجمعة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول موقع الانفجار وبدأت التحقيق في ملابساته.

وقال مسؤولون محليون للوكالة إن الانفجار قد يكون ناجماً عن هجوم انتحاري أو عن عبوة ناسفة جرى زرعها في المكان.

ونشرت سانا على حسابها على منصة إكس بعض المشاهد قالت إنها من داخل المسجد المُستهدف.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال القتل والعنف في حمص، ما دفع السكان إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية.

