إيلاف من واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن.

ودعا روبيو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل للتوصل إلى حل دائم للأزمة، مؤكدا دعم واشنطن للمساعي السياسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المنطقة، مشيدا بالدور الدبلوماسي الذي تقوم به كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات.

وشدد روبيو على التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الإقليميين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن ومنع التصعيد في اليمن. ورحبت الإمارات "بالجهود الأخوية" التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمنت الإمارات دور المملكة في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة وازدهارها.



