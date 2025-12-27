تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي مكثف فجر السبت، حيث دوت الانفجارات في المدينة ونشطت الدفاعات الجوية في البلاد.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رصد تحركات لطائرات مسيرة وصواريخ فوق مناطق أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة.

وأعلن الجيش الأوكراني عن نشر صواريخ، وفق وكالة رويترز. في حين، قالت قناة عسكرية على تطبيق "تليغرام"، إنه تم نشر صواريخ كروز وأخرى باليستية في المدينة.

ويأتي الهجوم الروسي قبل يومين من اجتماع من المقرر أن يعقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب؛ لوضع تفاصيل اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق "تليغرام": "دوي انفجارات في العاصمة. قوات الدفاع الجوي تعمل. التزموا الملاجئ".

كما دعا تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سكان العاصمة إلى عدم الخروج، محذراً من أن "العدو يهاجم العاصمة".

وأُعلنت حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، حيث كان من المقرر أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا الأحد.

وتسارعت وتيرة المحادثات في الأسابيع الأخيرة بهدف إيجاد حل للنزاع المستمر منذ 4 سنوات، يستند إلى خطة وضعها ترامب.

وبعدما اعتبر الأوكرانيون والأوروبيون أن هذه الخطة منحازة بشكل كبير إلى الطرف الروسي، قدّم زيلينسكي نسخة معدلة هذا الأسبوع تتكون من عشرين بنداً.

وتدعو النسخة الجديدة إلى تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19 في المئة من أوكرانيا.

وقد صرّح مسؤول روسي رفيع المستوى، في مؤشر على اتساع الهوة بين موسكو وكييف، بأن هذه الخطة "تختلف اختلافاً جذرياً" عن تلك التي تتفاوض بشأنها روسيا مع واشنطن.

وقد تحدثت روسيا عن "تقدم بطيء ولكنه ثابت" في المحادثات، لكنها لم تُعلّق على عرض زيلينسكي سحب قواته من دونباس الشرقية وإنشاء منطقة "منزوعة السلاح"، شريطة أن تتخذ روسيا خطوة مماثلة.

ترامب يتوقع التحدّث مع الزعيم الروسي "قريباً"

ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" نُشرت يوم الجمعة، قبل الاجتماع المرتقب مع زيلينسكي، إن الرئيس الأوكراني "ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه.. لذا سنرى ما عنده".

ومع ذلك، عبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن "الأمور ستسير على ما يرام معه [زيلينسكي]. وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع [فلاديمير] بوتين".

وقال إنه يتوقع التحدث مع الرئيس الروسي "قريباً".

وفي غضون ذلك، استمرت الغارات الجوية، مع وقوع إصابات في مدينة أومان وسط البلاد، وكذلك في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، يوم الجمعة، إسقاطها 73 طائرة مسيّرة خلال الليل.

كما أعلنت روسيا إسقاطها طائرات مسيّرة وصواريخ أوكرانية، من بينها صواريخ ستورم شادو البريطانية. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية استهدافها مصافي النفط والغاز في روستوف وكراسنودار.

Reuters الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني يوم الجمعة، إن روسيا تستخدم مباني سكنية عادية على أراضي حليفتها روسيا البيضاء؛ لمهاجمة أهداف أوكرانية والالتفاف على دفاعات كييف.

وكتب زيلينسكي على "تليغرام" بعد اجتماع لهيئة الأركان العسكرية "نلاحظ أن الروس يحاولون تجاوز مواقعنا الاعتراضية الدفاعية عبر أراضي روسيا البيضاء المجاورة. وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لروسيا البيضاء".

وأضاف "من المؤسف أن روسيا البيضاء تتنازل عن سيادتها لصالح طموحات روسيا العدوانية".

وقال زيلينسكي إن المخابرات الأوكرانية لاحظت نشر معدات لتنفيذ هجمات "في مناطق في روسيا البيضاء بالقرب من الحدود، بما في ذلك على المباني السكنية".

ولم تعلق وزارتا الدفاع في روسيا وروسيا البيضاء على تصريحات زيلينسكي.

بدوره، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو هذا الشهر، إن منظومة الصواريخ الباليستية الروسية "أوريشنيك"، التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها من المستحيل اعتراضها، قد نُشرت في روسيا البيضاء ودخلت الخدمة القتالية الفعلية.

وأشار تقييم أجراه باحثان أمريكيان، أوردته وكالة رويترز يوم الجمعة، إلى أن موسكو تنشر على الأرجح منظومة "أوريشنك" فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية في قاعدة جوية سابقة بشرق روسيا البيضاء، وهو تطور يمكن أن يعزز قدرة روسيا على إيصال الصواريخ إلى جميع أنحاء أوروبا.