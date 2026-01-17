إيلاف من القدس: أفادت قناة N12 الإسرائيلية أن جنوداً من لواء الجولان سرقوا قطيعاً من 250 رأساً من الماعز من سوريا ونقلوها إلى مزارع في الضفة الغربية قبل أسبوعين.

ويُتهم الجنود بإصدار أوامر بشحن شاحنات لنقل الماعز إلى عدة مواقع تربية.

أبلغ أحد المزارعين المارين بالمنطقة قوات الدفاع الإسرائيلية عن وجود عشرات الماعز على طريق رئيسي. وذكرت قناة N12 أن قوات الدفاع الإسرائيلية أفادت باستحالة إجراء مراقبة وتحديد هوية الماعز بسبب الضباب الكثيف في تلك الليلة.

عقب الحادث، تم فصل قائد الفريق، وتلقى قائد السرية إنذاراً تأديبياً. وتم إيقاف الفريق المعني عن العمل العملياتي. ولا تزال الشرطة العسكرية تحقق في الحادث.

وتحاول وزارة الزراعة الإسرائيلية العثور على القطيع، وقالت إن الماعز غير ملقحة أو موسومة.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً: "الحادثة معروفة ويجري التحقيق فيها من قبل القادة المعنيين.

وبعد توضيح ملابسات الحادثة، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتورطين في السلوك العملياتي غير السليم، والذي أدى إلى عبور قطيع من الماعز إلى الأراضي الإسرائيلية".