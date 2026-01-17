إيلاف من لندن: حمّل المرشد الأعلى الإيراني دونالد ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالبلاد جراء الاحتجاجات.

تقول منظمات حقوقية إن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي هدأت الآن.

قال آية الله علي خامنئي إنه يُحمّل دونالد ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والافتراءات التي وجّهها ضد الشعب الإيراني" خلال الاحتجاجات.

وهذا أول منشور للمرشد الأعلى على حسابه الرسمي باللغة الفارسية (حساب X) منذ 12 يناير/كانون الثاني. واصفا ترامب بـ"المجرم" بسبب "ما تسبب به من خسائر بشرية وأضرار مادية وتشويه سمعة الإيرانيين".

كلمة خامنئي

وكان خامنئي قد اتهم المتظاهرين سابقاً بالعمل لصالح ترامب و"إرهابيين أجانب" آخرين.

وقال خامنئي في كلمة له اليوم السبت إن "الاتهامات والافتراءات التي وجهها ترامب بحق الشعب الإيراني" كانت "تحريضًا شخصيًا"، معتبرًا أن "هذا التحريض الأخير يختلف عن سابقاته"، مشيرًا إلى أن "ترامب دعا سابقًا الإيرانيين للاحتجاج على الحكومة واحتلال مؤسسات الدولة"، وهو ما وصفه بـ "الخطر على الاستقرار الداخلي للبلاد".

وليس هذا الخطاب الأول من نوعه، إذ أكد خامنئي في وقت سابق، أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع" في مواجهة ما وصفهم بـ "المخرّبين" و"مثيري الشغب"، في ظل استمرار الاحتجاجات منذ أسبوعين.

وفي الخطاب، اتهم خامنئي ترامب بأن "يديه ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إشارة إلى ضحايا الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو الماضي، والتي دعمتها الولايات المتحدة.

وأضاف أن ترامب "المتعجرف" سيواجه "مصيراً مماثلاً لسلالات الحكم الملكية السابقة التي انتهت مع انتصار الثورة الإسلامية عام 1979".

وقد أحرق عدد من المتظاهرين صوراً لخامنئي خلال الاضطرابات. وأصبح فعل إشعال صور الرجل البالغ من العمر 86 عاماً وهو يدخن السجائر رمزاً للتحدي الوطني ضد نظامه.