إيلاف من الرباط: أعلنت مؤسسة موتسيبي، التي يرأسها باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، عن تقديم تبرع إنساني بقيمة 500 ألف دولار لدعم برامج اجتماعية ودينية في المغرب، وذلك على هامش تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، في مبادرة تعكس التوجه الإنساني المصاحب للبطولة القارية.

وجرى توزيع قيمة التبرع بالتساوي بين مؤسستين دينيتين، حيث خصص مبلغ 250 ألف دولار لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و250 ألف دولار لفائدة الكنيسة الكاثوليكية في الرباط، بهدف دعم المبادرات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والمحتاجين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون.

وفي هذا السياق، زار موتسيبي، الجمعة، مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث كان في استقباله الوزير أحمد التوفيق، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وتم خلال اللقاء التأكيد على توجيه هذا الدعم لتعزيز العمل الاجتماعي والتضامني.

وقال رئيس “الكاف”، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الخطوة تندرج ضمن نهج مؤسساتي دأبت مؤسسة موتسيبي على اعتماده في كل بلد يستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية، كما حدث في الكاميرون عام 2021 وكوت ديفوار عام 2023، بهدف ترك إرث اجتماعي مستدام يتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

كما أشاد موتسيبي بالمغرب، ووصفه بـ "المكان الخاص"، منوها بجودة البنية التحتية الرياضية والتنظيمية، وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعرب عن ثقته في أن دورة المغرب من كأس الأمم الإفريقية 2025 حققت الأفضل في تاريخ المسابقة.

وتم تسليم التبرعات خلال زيارتين رسميتين قام بهما موتسيبي وزوجته الدكتورة بريشيوس موتسيبي بالعاصمة الرباط، شملت إحداهما كاتدرائية القديس بطرس، حيث التقى رئيس "الكاف" برئيس أساقفة الرباط، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، واطلع على البرامج الاجتماعية التي ترعاها الكنيسة لفائدة المحتاجين.

وتحمل هذه المبادرة دلالات رمزية متعددة، في مقدمتها تعزيز قيم التسامح والتعايش الديني، وتكريس دور كرة القدم كوسيلة للتقارب الإنساني، إلى جانب دعم الفئات الاجتماعية الهشة من مختلف الانتماءات الدينية، بما يعكس رؤية "الكاف" لكرة القدم كرافعة للتنمية والاندماج المجتمعي.