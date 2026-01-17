إيلاف من القاهرة: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد فيها على موقف مصر وثوابتها المرتبطة بقضية الأمن المائي، إلى جانب دعم القاهرة لجهود الرئيس الأميركي، والتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح السيسي، في تدوينة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يثمّن الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأميركي، مشيرًا إلى أنها تضمنت تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى اهتمام خاص بقضية نهر النيل، التي وصفها بأنها شريان الحياة للشعب المصري وأحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على انتهاج مسار التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف.

وأضاف السيسي أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي عبّر فيها عن شكره وتقديره، مجددًا التأكيد على الموقف المصري وشواغله المتعلقة بالأمن المائي، فضلًا عن دعم مصر لجهود ترامب، والرغبة في مواصلة التنسيق الوثيق معه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد بعث، الجمعة، برسالة إلى نظيره المصري، أعرب فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها الوسيط بين مصر وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة.

وأعرب ترامب عن أمله في ألا يتحول الخلاف القائم بشأن سد النهضة إلى صراع عسكري واسع بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا أن معالجة التوترات المرتبطة بالسد الإثيوبي تأتي في صدارة أولوياته ضمن جهوده الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن تدرك الأهمية البالغة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن احتياجات المياه لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل.

كما أكد أن أي دولة في المنطقة لا ينبغي لها أن تنفرد بالسيطرة على الموارد الحيوية لنهر النيل بما يلحق الضرر بدول الجوار.

وأشار ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق دائم يتطلب توافر خبرات فنية مناسبة، وإجراء مفاوضات عادلة وشفافة، إلى جانب اضطلاع الولايات المتحدة بدور فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يخدم مصالح جميع دول حوض النيل.

