إيلاف من الرباط: يشارك المغرب، للسنة الحادية عشرة على التوالي، في الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين، أحد أبرز التظاهرات العالمية المخصصة للفلاحة والتغذية، وينظم في دورة هذه السنة بالعاصمة الألمانية حتى 25 يناير الجاري.

وأشرف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، على الافتتاح الرسمي للجناح المغربي، بحضور ألويس جورج جوزيف راينر، الوزير الاتحادي الألماني للفلاحة والتغذية والهوية الجهوية، وممثلي سفارة المملكة المغربية لدى ألمانيا، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمهنيين في القطاع الفلاحي.



جانب من الجناح المغربي

منتجات مجالية

يضم الجناح المغربي 20 رواقاً، ويقدم عرضاً متنوعاً من المنتجات المجالية التي تشرف عليها 20 تعاونية تمثل مختلف جهات المملكة.

ويتيح الجناح لزواره تجربة غامرة في قلب المطبخ المغربي، من خلال عروض للطبخ وأنشطة ثقافية، تعكس غنى التقاليد وأصالة النكهات وتراكم الخبرات المحلية عبر الأجيال.

وتندرج المشاركة المغربية تحت شعار "التميز"، مع تركيز خاص على جودة وتثمين المنتجات المجالية، التي تستجيب لأعلى المعايير الدولية من حيث الجودة والسلامة الصحية وقابلية التتبع، بما يعكس كفاءة التعاونيات المغربية ومجهوداتها المتواصلة.

لقاءات ثنائية

عقد الوزير المغربي، على هامش فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي وأشغال المنتدى العالمي للغذاء والزراعة، لقاءات ثنائية مع ستيفان كراييفسكي، وزير الفلاحة والتنمية القروية بجمهورية بولندا، ومع أنجيلا إيغل، وزيرة الدولة المكلفة البيئة والتغذية والشؤون القروية بالمملكة المتحدة. وقد همّت هذه اللقاءات بحث آفاق تعزيز التعاون في المجالات الفلاحية والغذائية والقروية، لاسيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتميز اللقاء مع الجانب البولندي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزيرين، تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الحيوانية ومشتقاتها.

عن الأسبوع الأخضر

أُحدث الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين سنة 1926، ويُعد من أعرق التظاهرات العالمية المتخصصة في مجالات الفلاحة والتغذية والبستنة؛ ويشكل منصة متميزة للترويج للمنتجات الفلاحية والغذائية، وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التوجهات الحديثة في أنماط الاستهلاك، لاسيما من خلال فضاءات مخصصة للمنتجات العضوية.