إيلاف من بغداد: أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي نجاحه في تحرير مواطن عراقي كان قد تعرّض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية داخل الأراضي الإيرانية، في محاولة لابتزاز ذويه ومطالبتهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، نفّذ عملية نوعية خارج الحدود أسفرت عن تحرير المواطن حسين طه ياسين، الذي اختطفته عصابة إجرامية في إيران.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت عقب تنسيق أمني مع السلطات الإيرانية، وبذل جهود مكثفة شملت عمليات رصد وتعقّب ميدانية، تم خلالها تحديد مكان احتجاز المختطف، ومداهمته، وتحريره، إلى جانب إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة المتورطين في عملية الخطف.

وأكد جهاز المخابرات الوطني أن هذه العملية تندرج ضمن جهوده المستمرة لحماية المواطنين العراقيين وملاحقة الشبكات الإجرامية داخل البلاد وخارجها.