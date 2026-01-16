إيلاف من واشنطن: كشف مسؤول أميركي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التريث في تنفيذ أي خطط محتملة لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وذلك في ظل استمرار السلطات الإيرانية في التعامل مع موجة احتجاجات واسعة تشهدها البلاد.

ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أجرى نتانياهو اتصالًا هاتفيًا مع ترامب يوم الأربعاء، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأميركي تلقيه معلومات من "مصادر بالغة الأهمية من الطرف الآخر" تفيد بأن طهران أوقفت عمليات قتل المتظاهرين ولم تمضِ قدمًا في تنفيذ أحكام الإعدام. وقد فُسرت هذه التصريحات حينها على أنها مؤشر على تراجع محتمل عن خيار الضربة العسكرية الذي كان مطروحًا بقوة خلال الأيام الماضية.

ورغم ذلك، أوضح المسؤول الأميركي أن ترامب لم يستبعد الخيار العسكري بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يزال يدرس السيناريوهات التي عرضها عليه القادة العسكريون، وأن أي قرار بشأن تنفيذ ضربة سيظل مرتبطًا بكيفية تعامل الأجهزة الأمنية الإيرانية مع الاحتجاجات المستمرة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي يؤجل حسم قراره بشأن توجيه ضربة لإيران، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض مشاوراته الداخلية ومع الحلفاء حول توقيت أي عملية محتملة، ومدى قدرتها على زعزعة استقرار النظام الإيراني بصورة فعّالة.

