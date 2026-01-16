إيلاف من لندن: يأتي وقت في حياة الرجل يعترف فيه بالهزيمة أمام جسده المترهل، ويتقبل آلامه وأوجاعه، ويودع رغبته الجنسية وداعاً مريراً، ولكن ذلك ليس في حالة فيل إسكوت.

رفض الأب لثلاثة أبناء، والبالغ من العمر 62 عاماً، قبول "سن اليأس عند الرجال". فبعد أن رأى رجالاً آخرين في سنه يستسلمون لزيادة الوزن وضعف الانتصاب والألم المزمن، قام بدلاً من ذلك بتغيير جذري - ومثير للجدل - في نظامه الغذائي.

وفي هذه العملية، فقد 40 كيلوغراماً، وهو يطارد ديتا، شريكته منذ 19 عاماً، في غرفة النوم بشكل شبه يومي.

يقول فيل: "عمري 62 عاماً، ولدي الآن رغبة جنسية كشخص يبلغ من العمر 20 عاماً، وهذا يعود كلياً إلى ما أتناوله من طعام".

يتبع فيل ما يُعرف عادةً باسم حمية اللحوم، ولكن في حالته، أُفضّل تسميتها "حمية الفياغرا" لما أحدثته من تغيير جذري في قدرته الجنسية ورغبته. ولغير المطلعين، فإن حمية اللحوم تستبعد جميع الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور، وتقتصر على المنتجات الحيوانية فقط.

إنها اللحوم - وخاصة اللحوم الحمراء - بالإضافة إلى البيض، وأحيانًا منتجات الألبان.

عيك نسيان مقولة "الدليل في التجربة"، فالبروتين هو ما يجب أن يشكره فيل على جسده الجديد - وعلى رغبته الجنسية الجامحة.

نظام غذائي يعتمد على اللحوم الحمراء

بعد أن رأى فيل إسكوت، البالغ من العمر 62 عامًا، رجالًا آخرين في مثل عمره يعانون من زيادة الوزن وضعف الانتصاب والألم المزمن، أجرى تغييرًا جذريًا - ومثيرًا للجدل - في نظامه الغذائي. فقد تبنى نظامًا غذائيًا يعتمد على اللحوم فقط، متخليًا عن جميع الفواكه والخضراوات والبقوليات، ومكتفيًا بتناول اللحوم ومنتجات الألبان.

عندما كان الموسيقي في أواخر الأربعينيات من عمره، بلغ وزنه حوالي 110 كيلوغرامات، وهو ما يعتبر سمنة مفرطة بالنسبة لطوله البالغ 177 سم.

جرّب فيل أنظمة غذائية مختلفة على مر العقود، بما في ذلك النظام النباتي ، والنظام النباتي الصرف، ونظام الكيتو - وهو نوع من الحميات الغذائية الرائجة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون. مع كل نظام مختلف، كان يفقد بضعة كيلوغرامات هنا وهناك، لكنه لم يلحظ أي تغييرات حقيقية.

استمر وزنه في التذبذب، ومما زاد الطين بلة، كان فيل يعاني من مشاكل صحية عديدة. كان يستيقظ متألمًا بشدة من التهاب المفاصل الحاد، ويداه وجسده يحترقان من الألم، مما أجبره على التخلي عن شغفه بالعزف على الطبول. وقد أثر ذلك على دخله لأنه كان يكسب المال من الحفلات الموسيقية.

رغبتي الجنسية متراجعة

لكن حياته العاطفية الباهتة مع ديتا، البالغة من العمر 52 عامًا، وهي ممرضة، هي التي أصابته بالاكتئاب أكثر من غيرها. "لطالما كنت شهوانيًا جدًا في شبابي، لكن تلك الرغبة بدأت تتلاشى في الأربعينيات من عمري. كانت مستويات طاقتي منخفضة"، هكذا أخبرني. كلما زادت نسبة الدهون في جسمي، قل اهتمامي بالجنس.

كنت أكره جسدي ولم أكن أملك الكثير من الثقة. كنت أشعر بالحرج من ترهل صدري ولم تكن لدي طاقة. آخر شيء أردت فعله هو القفز إلى السرير. كان الأمر أشبه بخطوات متثاقلة مثيرة للشفقة.

بالإضافة إلى انخفاض الرغبة الجنسية لديه، كان فيل، الذي ينحدر من بلدة سكيلمرسديل الإنكليزية، يعاني أيضًا من سلسلة من المشاكل الصحية التي أثرت على نوعية حياته، بما في ذلك الكبد الدهني مع الأكياس، وحصى الكلى، والصدفية، ومتلازمة القولون العصبي، والاكتئاب، والتهاب المفاصل الصدفي، وهو تورم مؤلم في المفاصل.

لا يمكنني النهوض من الأريكة

ويتذكر قائلاً: "يعتقد الناس أن التهاب المفاصل مجرد طقطقة في المفاصل، لكن لا، لم أكن أستطيع حتى النهوض من الأريكة".

"إنه التهاب مروع جعلني أعاني من ألم شديد لدرجة أنني كنت أجلس على الأريكة دون حراك. كنت أعاني من زيادة في الوزن بمقدار 40 كيلوغراماً وكنت أسير نحو كارثة."

والأمر المثير للصدمة هو أن فيل كان يعتقد أنه يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا. في الواقع، من الناحية النظرية، لم يكن من الممكن أن يكون أكثر صحة.

ويقول: "لقد كنت نباتياً فخوراً طوال معظم حياتي البالغة، ثم تحولت إلى النظام النباتي الخالص في الثلاثينيات من عمري، ثم إلى نظام غذائي نباتي خام، معتمداً على العصائر والفواكه".

"كل ما فعله ذلك هو أنه جعلني أفقد العضلات وأصابني بتشوش ذهني وحصى في الكلى، وأعتقد أن السبب هو الأوكسالات الموجودة في جميع الخضراوات الورقية التي كنت أتناولها." لكن فيل، الذي كان يمارس اليوغا والتأمل في ذلك الوقت، كان يعتقد أنه يعيش حياة روحية نظيفة، ويتناول طعاماً صحياً.

نظام غذائي نباتي بنسبة 100%

ويشرح قائلاً: "كنت أعتقد أن تناول اللحوم أمر "غير مقدس". كنت أعتمد على نظام غذائي نباتي بنسبة 100%، وأتناول العصائر الطازجة مرتين يومياً، بالإضافة إلى الكثير من البقوليات. كنت أعتقد أنني أتمتع بصحة ممتازة، حتى أنني كتبت كتباً عن اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل".

ومع ذلك، ورغم امتلاكه صالة رياضية وممارسته التمارين الرياضية بشكل شبه يومي، ازداد وزنه وتدهورت صحته في عام 2010، مما جعله عاجزاً عن العزف على الطبول. بالكاد كان يستطيع المشي بسبب الألم - وعندها بدأت الأمور تسوء في حياته الزوجية وعلاقته الجنسية.

يقول: "أدركتُ أنني أشعر بتحسن في الأيام التي لا أتناول فيها الخضراوات، لذا توقفتُ تدريجيًا عن تناولها تمامًا. كان طعامي اليومي عبارة عن لحم دسم مع شحم البقر على الغداء والعشاء، وشعرتُ بتحسن فوري"

ويقول الدكتور تشافي، إنه على الرغم من تشويه سمعة الكوليسترول، إلا أنه في الواقع له فوائد عديدة - وإحدى هذه الفوائد هي أنه مقدمة للهرمونات الجنسية.



جرب فيل حمية الكيتو، التي أعادت إدخال اللحوم تدريجياً إلى نظامه الغذائي، وبينما رأى نتائج في فقدان الوزن، إلا أن مشاكله الصحية ظلت قائمة، ولم يقرر فيل التخلص من جميع الأطعمة النباتية من نظامه الغذائي إلا بعد أن قرأ كتابًا للدكتورة ناتاشا كامبل ماكبرايد بعنوان "متلازمة الأمعاء وعلم النفس" والذي روج لنظام غذائي يعتمد بشكل أساسي على اللحوم لوقف الالتهابات.

وسرعان ما أصبح نظامه الغذائي يتكون فقط من اللحوم في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

يعتقد فيل أن "المبيدات الحشرية الضارة والسموم الطبيعية" الموجودة في الفاكهة والخضراوات هي التي كانت تسبب له الالتهابات ومشاكل الأمعاء.

الدكتور أنتوني تشافي ، وهو طبيب مسجل ومؤيد لنظام غذائي يعتمد على اللحوم، والذي يعالج المرضى في عيادته الخاصة في بيرث، ليس متفاجئاً لسماع هذا.

يقول: "ليس من غير المألوف على الإطلاق أن يستعيد الرجال والنساء رغبتهم الجنسية عند اتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم".

"رأيت مؤخراً مريضاً يبلغ من العمر 72 عاماً، وقد تضاعفت مستويات هرمون التستوستيرون لديه ثلاث مرات في غضون بضعة أشهر فقط عن طريق تناول اللحوم؛ أخبرني أنه يشعر وكأنه مراهق مرة أخرى."

ويقول: "إن الكارنيتين، الموجود فقط في اللحوم والمنتجات الحيوانية، يزيد من عدد مستقبلات هرمون التستوستيرون على خلاياك، مما يجعل المستويات التي لديك أكثر نشاطًا".

"يمكن لهذا أن يعيد نسبة هرمون الإستروجين والتستوستيرون إلى طبيعتها لدى كل من الرجال والنساء، وكذلك هرمون البروجسترون. عادةً، نرى حتى الرجال الأكبر سناً يرفعون مستوياتهم بشكل طبيعي بنسبة 30 إلى 40 بالمائة في غضون ثلاثة أشهر فقط."

لكن النظام الغذائي القائم على اللحوم - والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه نظام غذائي رائج أو حتى "نظام غذائي استفزازي" مصمم لإثارة غضب النباتيين - تعرض لانتقادات شديدة من قبل خبراء الصحة.

"نظام غذائي سخيف"

تصف أخصائية التغذية هايلي ستاتيس الأمر بأنه "سخيف" وتقول إنها لن توصي به أبداً. وتضيف أنه على عكس الادعاءات بأنه يقلل الالتهاب، فإنه في الواقع يزيد الأمر سوءاً. وتقول: "إن نظام الحمية الغذائية القائم على اللحوم فكرة سخيفة ونهج متعصب للغاية لا أنصح أي شخص باتباعه".

"بدون الخضراوات والفواكه، لا يحصل الناس على ما يكفي من الألياف مما يسبب مشاكل في الهضم والميكروبيوم المعوي."

"يفتقر هذا النظام الغذائي إلى مضادات الأكسدة، وقد أظهرت العديد من الدراسات أنه يعزز الالتهاب ويزيد من حدوث حصى الكلى والنقرس وبعض أنواع السرطان."

يقول فيل إن هذه لم تكن تجربته. لم يقتصر الأمر على استقرار وزنه، بل يدّعي أيضاً أن الالتهاب اختفى ولم يعد يشعر بالألم. ومع ذلك، فهو يعتقد أن تناول اللحوم لم يكن هو ما أوقف الالتهاب لديه، بل التوقف عن تناول جميع الخضراوات .

هل حقاً الكوليسترول ليس ضاراً؟

يدعي فيل أنه لم يزر طبيباً منذ عام 2012، وأنه توقف عن تناول جميع الأدوية الموصوفة له، ويصر على أن فحوصات الدم التي أجراها تُظهر معايير طبيعية - على الرغم من ارتفاع طفيف في نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يدعي أنه "صحي".

ليس الأمر كذلك، وفقًا لأخصائية التغذية وعالمة التمارين الرياضية أميليا فيليبس ، التي تشرح أن النظام الغذائي القائم على اللحوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية إلى مستوى خطير.

وتقول: "هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنظر إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأستراليين، فإن فهم مستوى المخاطر لديك أمر بالغ الأهمية قبل الشروع في اتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم".

لكن السؤال الأول الذي يتلقاه فيل عندما يخبر الناس عن نظامه الغذائي الذي يعتمد على اللحوم فقط ليس عن قلبه، بل عن حركة أمعائه.

يقول: "يفترض الناس أنني أعاني من الإمساك بسبب تناول اللحوم فقط، لكن عاداتي في استخدام المرحاض لم تكن منتظمة كما هي الآن. أذهب مرة واحدة في الصباح وأكتفي بذلك. لست بحاجة إلى التجول في مركز التسوق بحثًا عن دورة مياه لقضاء حاجتي بشكل طارئ في ماكدونالدز".

العائلة بأكملها تأكل اللحوم بشكل أساسي

لدى فيل ابن اسمه توم، يبلغ من العمر 35 عامًا، من زواج سابق، بالإضافة إلى طفلين من ديتا، ابنته أميليا، 16 عامًا، وبيتر، 9 أعوام. جميعهم الآن يتناولون اللحوم بشكل أساسي - لكن أصغرهم متحمس لذلك بشكل خاص.

يقول فيل: "أذهب إلى المدرسة لحضور اجتماعات أولياء الأمور، وكل ما يقولونه هو أن بيتر مذهل، وهو رياضي للغاية - ونعتقد أن كل ذلك يعود إلى نظامه الغذائي".

فيل مؤمن قوي بنظام غذائي يعتمد على اللحوم، وله شهرة واسعة في مجال الأنظمة الغذائية البديلة، لدرجة أنه يقدم الآن استشارات فردية عبر الإنترنت.

وبينما يجني فيل - وديتا - فوائد ارتفاع الرغبه الجنسية، يقول فيل إنه يشعر بالأسف تجاه النساء العازبات في سنه اللواتي "يُتركن عالقات" مع رجال غير أصحاء يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية.

يقول: "أتحدث مع صديقاتي في سني - لا يستطعن ​​العثور على رجل ليس لديه بطن كبير وجسم مترهل، ومعظمهم لا يملكون قوة الانتصاب".

أنا الشخص الوحيد الذي أعرفه في سني والذي يتمتع ببطن مسطح ورغبة جنسية هائلة، وهذا أمر رائع للغاية.

كنت أحلم بعضلات بطن بارزة، وكنت أعمل بجد في صالة الألعاب الرياضية للحصول عليها، لكن ذلك لم يحدث أبدًا حتى بدأت بتناول اللحوم فقط.

"لا يهم مقدار الوقت الذي تقضيه في صالة الألعاب الرياضية، فـ 99% من المشكلة تكمن في المطبخ."

تم اعداد هذه المادة نقلاً عن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية