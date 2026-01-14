إيلاف من موسكو: أفاد المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الروسية الطبية (أكبر جامعة طبية بحثية في روسيا) بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

وأوضح المكتب أن عيادة العلاج الخارجي بالجامعة بدأت منذ عام 2021 دراسة العلاقة بين السرطان والسمنة، مع التركيز على خصائص أنماط السمنة وتأثيرها على تطور السرطان. وأظهرت نتائج المتابعة طويلة الأمد وجود ارتباط وثيق بين السمنة والعديد من الأمراض، خصوصا متلازمة التمثيل الغذائي ومكوناتها المختلفة.

وقد تبين للباحثين أن "السمنة على النمط النسائي" لا تنطوي على مخاطر كبيرة على القلب والأوعية الدموية أو التمثيل الغذائي، في حين ترتبط السمنة البطنية بمخاطر كبيرة على القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالأورام.

فقدان كتلة العضلات

كما أن بعض المرضى يعانون من سمنة مع زيادة الدهون وفقدان كتلة العضلات وقوتها، مما يزيد من المخاطر بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم، وفقاً لتقرير نشرته موقه شبكة RT الروسية.

وقالت إينا فاسيليفا، الأستاذة المشاركة في قسم العلاج الخارجي:

"يظهر الأفراد المصابون بالسمنة من الدرجة الثانية والثالثة، الذين يتحكمون بنجاح بأمراضهم المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، ويضبطون مؤشرات التمثيل الغذائي الرئيسية مثل الغلوكوز والكوليسترول وحمض اليوريك، ويستمرون بانتظام في تناول أدوية خفض ضغط الدم والدهون وسكر الدم، انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابة بالسرطان. وهذا يعني أن العلاج الناجح للأمراض المزمنة قد يكون له تأثير وقائي."

السمنة "البطنية"

وأكد العلماء الدور الأساسي للسمنة البطنية كعنصر رئيسي في متلازمة التمثيل الغذائي في تطور السرطان، مشيرين إلى أن استمرار السمنة البطنية لأكثر من 10 سنوات مع وجود عنصرين أو أكثر من عناصر متلازمة التمثيل الغذائي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال ميخائيل أوسادتشوك، رئيس قسم العلاج الخارجي بالجامعة:

"استنادا إلى متابعة 2000 مريض، حددنا مجموعة ذات أعلى خطر للإصابة بالسرطان، شملت مرضى يعانون من علامات السمنة البطنية لأكثر من 10 سنوات، واثنين أو أكثر من مكونات متلازمة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تاريخ عائلي، وغياب السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، وعدم تناول أدوية لعلاج الأمراض المزمنة الأخرى. هؤلاء المرضى يمكن أن يكونوا مجموعة مستهدفة للفحص السريري والمتابعة المكثفة."