إيلاف من موسكو: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا، الجمعة، تطورات الوضع في الشرق الأوسط والملف الإيراني، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وأوضح الكرملين أن بوتين عرض على نتانياهو استعداد روسيا للقيام بدور وساطة في ما يتعلق بإيران، مؤكدا دعم موسكو لتكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وجاء في بيان رسمي أن الاتصال تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، حيث عرض الرئيس الروسي مقاربات أساسية تقوم على تفعيل الجهود الدبلوماسية كسبيل لتفادي التصعيد.

وأكدت موسكو استعدادها لمواصلة أداء دور الوسيط وتسهيل حوار بنّاء يضم جميع الأطراف المعنية، مع الاتفاق على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة ومواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد حدد أربع قضايا رئيسية تشكل جوهر التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، تشمل تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ، ولا سيما ضرورة تقليص المخزون الإيراني، إضافة إلى المواد النووية التي تمتلكها طهران، ودور ما وصفه بـ"الوكلاء" في المنطقة.

وقال ويتكوف إن معالجة هذه الملفات دبلوماسيا قد تتيح لإيران العودة إلى المجتمع الدولي، معتبرا أن هذا المسار يمثل "حلا ممتازا"، في مقابل ما وصفه بـ"البديل السيئ" في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها إيران قد تدفعها إلى إبداء استعداد لتقديم تنازلات في القضايا الأربع مجتمعة.

في المقابل، اتهمت طهران، الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى ما وصفته بالأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للرد على أي هجوم قد تتعرض له.