

إيلاف من طهران: خلال الساعات الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إيرانية أنباء عن وضع الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته السابق محمد جواد ظريف تحت الإقامة الجبرية. جاء ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في طهران وعدد من المدن الأخرى، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.

وأطلقت هذه الأنباء تصريحات نسبها بعض الناشطين السياسيين، من بينهم أبو القاسم جرارة، المقرب من المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الإيرانية سعيد جليلي، والناشط السياسي ميثم نادي. حيث زعما خلال مقابلة بثت عبر منصات رقمية أن روحاني وظريف اعتقلا أو وُضعا تحت الإقامة الجبرية خلال الأيام الماضية. وقال جرارة إن الاعتقال وقع قبل عدة أيام، دون صدور أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية أو القضاء لتأكيد صحة هذه الادعاءات.

هل فعلا اعتقل "روحاني" و"ظريف"؟

في المقابل، نفت وكالات أنباء ومصادر رسمية مطلعة في إيران هذه الأنباء بشكل قاطع، ووصفتها بأنها "ادعاءات مفبركة" تهدف إلى إثارة القلق وتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات الجارية. وأكدت مصادر لإيلاف أن الأخبار المتداولة "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن ما جرى تداوله يندرج ضمن "حملات إعلامية مفبركة" تهدف إلى بث البلبلة والفُرقة داخل المجتمع الإيراني، واستغلال الأوضاع الداخلية لتحقيق أهداف سياسية وإعلامية.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر مقرّبة من روحاني أن مكتبه سيصدر خلال وقت قريب بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما جرى تداوله ووضع الرأي العام في صورة الوقائع.

كما كتب محمد علي شعباني، مستشار محمد جواد ظريف السابق، على منصة "إكس" أن الادعاءات التي نشرها المتشددون في إيران منذ أمس حول اعتقال روحاني وظريف "كاذبة".

