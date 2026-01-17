ينبع (السعودية) : في أدنى فارق بتاريخ رالي دكار الصحراوي الذي انطلق عام 1979، أحرز الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) لقب الدراجات النارية، بفارق ثانيتين فقط عن الأميركي ريكي برابيك (هوندا)، السبت في ختام المرحلة الثالثة عشرة الأخيرة والمثيرة في ينبع في السعودية.

وحسم بينافيديس، صاحب المركز الثاني في المرحلة، اللقب للمرة الأولى في مسيرته عن عمر 30 عاما، فيما فوّت برابيك فرصة تتويجه الثالث بعد لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة.

وحلّ الإسباني توشا شارينا (هوندا) ثالثا في المرحلة وفي الترتيب العام.

وعند وصوله، فجر بينافيديس الذي أنهى الرالي بـ49 ساعة، فرحته احتفالا، قبل أن يتلقى التهاني من فريقه التقني.

وهو الشقيق الأصغر لكيفن بينافيديس المتوَّج في نسختي 2021 و2023.

وكان بينافيديس متخلفا قبل انطلاق المرحلة الأخيرة بفارق 3:20 دقائق عن برابيك.

وعلى النقيض، خيّم الصمت على منطقة وصول فريق هوندا حيث بدا برابيك منهكا وممسكا برأسه طويلا، إذ كان عمليا في طريقه للفوز قبل المرحلة الأخيرة التي شملت 105 كلم كمرحلة خاصة.

وقال الفرنسي أدريان بيفيرين (هوندا)، خامس المرحلة والأخير في المركز السادس بالعام، لقناة ليكيب إنه ارتكب الخطأ الملاحي نفسه الذي وقع فيه برابيك، لكنه تداركه بسرعة، على عكس الأميركي.

وكان بينافيديس الذي فاز بثلاث مراحل (الخامسة والسابعة والثامنة)، يُعد من خارج قائمة المرشحين البارزين قبل انطلاق النسخة الـ48 من الرالي الأسطوري.

الترتيب النهائي لفئة الدراجات النارية:

1 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) 49:00.41 ساعة

2 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق ثانيتين

3 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 25:12 دقيقة

4 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 56:41 د