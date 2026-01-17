لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل جيمس هاردن 31 نقطة ولعب دورا حاسما في الوقت الإضافي، ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى قلب تأخّره وتحقيق الفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 121 117، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وسجل هاردن البالغ 36 عاما 16 نقطة في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليمنح كليبرز فوزه الخامس تواليا رغم غياب النجم كواهي لينارد بداعي التواء في الكاحل الأيمن.

وكان كليبرز متأخرا بفارق 11 نقطة مع بداية الربع الأخير، لكن هاردن سجّل رميتين حرّتين قبل 1:24 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي ليدرك التعادل، وبعد محاولات فاشلة من الطرفين احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وسجّل هاردن أربع رميات حرّة مع بداية الوقت الإضافي ليمنح فريقه التقدم، منهيا الفترة الفاصلة بثمان نقاط من أصل 12 أحرزها كليبرز.

في المقابل، سجّل سكوتي بارنز 24 نقطة ليتقدّم قائمة سبعة لاعبين من رابتورز أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة.

وبفوزه الثاني عشر في آخر 14 مباراة، ارتقى كليبرز إلى المركز العاشر في المنطقة الغربية، ليعيدوا أنفسهم إلى سباق التأهل للأدوار الإقصائية بعد بداية كارثية للموسم.

وتألق كيفن دورانت (37 عاما) مجددا مع هيوستن بتسجيله 39 نقطة في الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 110 105 بقيادة يوليوس راندل الذي سجّل بدوره 39 نقطة.

وفي فيلادلفيا، سجّل إيفان موبلي سلة الفوز عبر كرة ساحقة (دانك) قبل 4.8 ثوانٍ من النهاية، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز 117 115.

وبعد ثلاثة أيام من خسارتهم الثقيلة أمام كليفلاند، عجز سفنتي سيكسرز عن الرد رغم تقدمهم بفارق 11 نقطة قبل 8:47 دقائق من النهاية.

وقاد جايلون تايسون، الذي شارك أساسيا بشكل نادر بسبب إصابة داريوس غارلاند وسام ميريل، جميع المسجّلين مع 39 نقطة، ومرّر كرة حاسمة لموبلي ليسجّل منها نقطة الفوز.

وسجّل موبلي 15 نقطة، بينما أحرز النجم دونافان ميتشل 13 نقطة إضافة إلى تسع متابعات و12 تمريرة حاسمة.

وقاد جويل إمبيد فيلادلفيا برصيد 33 نقطة، وأضاف تايريز ماكسي 22، لكنه أخفق في تسديدة بعيدة في الثانية الأخيرة.

وفي بروكلين، أهدر نتس تقدّما بفارق 20 نقطة في الربع الأخير قبل أن ينتزع فوزا صعبا على شيكاغو بولز 112 109، منهيا سلسلة هزائمه التي امتدت لخمس مباريات.

وانتزع بولز، المتأخر 92 72 قبل 11:20 دقيقة من النهاية، التقدم 109 108 عبر اختراق سريع من تري جونز قبل 11.4 ثانية من النهاية.

وردّ مايكل بورتر جونيور بتسجيل سلة أعادت التقدّم لنتس، قبل أن يحرز نواه كلوني رميتين حرّتين حسمتا الفوز.

وقاد بورتر نتس برصيد 26 نقطة، وأضاف كلوني 23 نقطة و11 متابعة. فيما كان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجّل لدى بولز برصيد 19 نقطة.