ملبورن : يبدأ الإسباني كارلوس ألكاراس الأحد سعيه لإكمال الغراند سلام في مسيرته وهو "متعطش" لحصد لقب أستراليا المفتوحة الذي ما زال يفلت منه، فيما تركز البيلاروسية أرينا سابالينكا على إحراز لقبها الثالث في ملبورن.

وتنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بنظام 15 يوما للعام الثالث تواليا، بهدف الحد من المباريات التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويدخل ألكاراس المصنف أول عالميا البطولة متعطشا للفوز، بعدما فشل في تجاوز ربع النهائي خلال مشاركاته الأربع السابقة في أستراليا.

فاللقب هو الوحيد الغائب عن مجموعته الكبرى التي تضم حاليا لقبين في كل من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز وويمبلدون.

وقال الإسباني، الذي يبدأ مشواره في مباراة المساء على ملعب رود ليفر أرينا أمام المحلي آدم والتون: "هذا هو هدفي الرئيس هذا العام. أنا متعطش للفوز باللقب، ومتعطش لتحقيق نتيجة جيدة هنا".

وكان ألكاراس (22 عاما) قد واجه والتون المصنف 79 عالميا مرة واحدة سابقا في كوينز بلندن العام الماضي، وفاز 6 4 و7 6 (7/4).

وإذا نجح في إكمال الغراند سلام، فسيصبح سادس لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز بعد الأميركي أندريه أغاسي والسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي رود ليفر، كما سيصبح الأصغر، متجاوزا نادال الذي حققه بعمر 24 عامًا.

لكن الطريق أمامه لن يكون سهلا، إذ يقف الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب البطولة في آخر نسختين وبأفضل حالاته البدنية، عقبة كبرى أمامه.

ويفتتح سينر، الذي فاز على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي العام الماضي ثم توج بويمبلدون، مشواره بمواجهة الفرنسي أوغو غاستون، الذي التقاه مرتين سابقا آخرهما في 2021.

وقال سينر عن فترة الإعداد "عملنا كثيرا على الجانب البدني. هذا الجانب مهم جدا الآن لأن المباريات قد تصبح طويلة وصعبة. عليك أن تكون في أعلى مستوى بدني لأطول فترة ممكنة".

وإذا وصل إلى نصف النهائي، قد يواجه ديوكوفيتش حامل اللقب عشر مرات، قبل احتمال مواجهة ألكاراس في النهائي.

ويسعى ديوكوفيتش إلى الانفراد برقم الأسترالية مارغريت كورت وأحراز لقبه الكبير الـ25، إذا تمكن من تجاوز منافسيه الشباب، لكنه يبدأ بمواجهة صعبة أمام الإسباني بيدرو مارتينيس.

سابالينكا المرشحة الأبرز

وتبدأ المصنفة أولى عالميا أرينا سابالينكا مشوارها في ملبورن أمام الفرنسية تيانتسوا راكوتومانغا راجاونا، قبل مباراة ألكاراس على ملعب رود ليفر أرينا.

وكانت البيلاروسية قد خاضت نهائي العام الماضي ساعية لتصبح أول لاعبة تحقق ثلاثة ألقاب متتالية في أستراليا المفتوحة منذ السويسرية مارتينا هينغيس، لكنها تلقت صدمة أمام الأميركية ماديسون كيز، وهي هزيمة اعترفت بأنها "احتاجت بعض الوقت لتتجاوزها".

وقالت سابالينكا، المتوجة بلقب بريزبين الأسبوع الماضي "لا أركز على نتيجة العام الماضي، لكن بالطبع أرغب في أن أفعل أفضل قليلًا هذه المرة".

أما كيز، التي لم تتمكن من البناء على تتويجها الكبير الأول وتبدأ البطولة كمصنفة تاسعة، فستحتاج إلى تحسين مستواها بعد ارتكابها نحو 50 خطأ مباشرا خلال خروجها المبكر من دورة أديلايد. وتواجه في الافتتاح الأوكرانية أولكساندرا أوليينيكوفا، وقد تلتقي مواطنتها جيسيكا بيغولا في الدور الرابع والأميركية الأخرى أماندا أنيسيموفا في ربع النهائي.

قالت "أحاول دفع نفسي للتطور وإضافة المزيد إلى أسلوبي".

وتُعد إيغا شفيونتيك، حاملة ستة ألقاب كبرى، أبرز منافسات سابالينكا، وتبحث هي الأخرى عن إكمال الغراند سلام في مسيرتها في ملبورن.

وقالت البولندية، التي لم تتجاوز نصف النهائي من قبل: "سيكون تحقيق ذلك حلما يصبح حقيقة".