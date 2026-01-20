إيلاف من بيروت: يستعد الفيلم اللبناني "مرمر مكاني" لتدشين رحلته الدولية عبر بوابة مهرجان روتردام السينمائي الدولي في دورته الخامسة والخمسين (29 يناير – 8 فبراير)، حاملاً معه سردية بصرية مكثفة عن الواقع اللبناني الراهن. العمل الذي أنتجه جورج هاشم، يبتعد عن السرد التقليدي ليقدم مقاربة إنسانية حميمة عبر مقتطفات سينمائية صاغها ستة مخرجين شباب، ليكون بمثابة وثيقة فنية عن جيل عالق بين ركام الأزمات وبريق الأمل.

يرسم "مرمر مكاني" بورتريهات متقاطعة لخمسة فنانين في أواخر الثلاثينات، بعيداً عن أضواء الشهرة، حيث تتماهى أزماتهم الوجودية مع الانهيارات المتتالية التي تضرب بيروت. تتحول العاصمة في عدسات المخرجين من مجرد جغرافيا إلى "مساحة صراع" مفتوح بين طموح يرفض الموت وواقع يفرض شروطه القاسية، وبين رغبة ملحة في الاستمرار وضغوط يومية تحاصر الإبداع.

جدلية الحب والهروب

يتجاوز الفيلم السرد التوثيقي ليلتقط حالة شعورية لجيل كامل يحاول التوفيق بين شغفه وضرورات العيش في مدينة التناقضات. وفي هذا السياق، يفكك المنتج وصاحب الفكرة جورج هاشم شيفرة الفيلم قائلاً: "يسلط العمل الضوء على معاناة لبنانية شائعة؛ ذلك الحب الجارف للعاصمة الذي يقترن برغبة جامحة في الهروب من فوضاها نحو حياة أكثر استقراراً". ويضيف مختزلاً المعادلة الصعبة: "بيروت هي الوطن الذي هربنا منه، لكننا لا نزال نشتاق إليه".

شراكات وتوزيع

قبيل العرض العالمي الأول، أعلنت "MAD Solutions" استحواذها على حقوق توزيع الفيلم، في خطوة تمهد لمساره في المهرجانات الدولية ودور العرض. الفيلم من إنتاج جورج هاشم (STRAY BEE)، وإخراج وكتابة كل من: غنا عبود، نعيم الحاج، سليم مراد، ألين عويس، جهاد سعادة، وماري-روز أسطا. ويشارك في البطولة سارة فخري، هادي دعيبس، أدهم الدمشقي، دانا ضيا، وضنا مخايل.

الأجندة الدولية

حددت إدارة المهرجان مواعيد عرض الفيلم للجمهور، حيث ستكون البداية يوم الأحد 1 فبراير في قاعة "Pathé 3"، تليها عروض يومي الثلاثاء والخميس في قاعات "LantarenVenster" و"KINO"، ليكون الجمهور الأوروبي على موعد مع صورة "غير مفلترة" عن بيروت وما تبقى من أحلام قاطنيها.