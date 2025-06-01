  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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إيلاف
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راديو وتلفزيون

elaphياسر السقاف سفيراً جديداً لبرنامج

ياسر السقاف يتسلم تقديم برنامج "الحلم" خلفاً لمصطفى الأغا

حيان الهاجري
elaphريتشارد بيكر أول مذيع نشرة أخبار تلفزيونية في بي بي سي - Getty Images

لم يظهر فيها المُذيع، كيف كانت أول نشرة أخبار تلفزيونية لبي بي سي؟

بي. بي. سي.
elaphمسلسل لعبة الحبار - Getty Images

مع نهاية "لعبة الحبار".. الكوريون الجنوبيون يعودون إلى الواقع الذي ألهم أحداثها

بي. بي. سي.
elaphمهاجرين. - Getty Images

هل تصبح برامج تلفزيون الواقع وسيلة جديدة لمنح الإقامة للمهاجرين؟

بي. بي. سي.
elaphخالد صقر في دور غير تقليدي يجمع بين الطرافة والعمق الإنساني، من خلال شخصية

"هزاع" يُحدث نقلة نوعية في الدراما الخليجية

ميساء غنيم
elaphبدء تصوير مسلسل

"ورد وشوكولاتة" ينطلق تصويره على منصة يانغو بلاي بالتعاون مع العدل جروب

شيماء صافي
elaphنور علي تشارك في

نور علي تشارك في"مولانا" إلى جانب تيم حسن

لوانا خوري
elaphويجز وعلي العربي.. من

ويجز والمخرج علي العربي يجتمعان في أول فيلم طويل: "وتر واحد"

شيماء صافي
elaph

"شارع الأعشى" و"رجل عانس" يحصدان جوائز الدانة

فريق التحرير- إيلاف
elaphFM أول إذاعة سعودية تبث مباشرة من قلب مهرجان ديزني الموسيقي في باريس مع تغطية حصرية

MBC FM تبث من ديزني لاند باريس

شيماء صافي
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