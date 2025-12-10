إيلاف من نيويورك: في الموسم الثالث من مسلسل فريندز، يمكنك ملاحظة نحافة ماثيو بيري، فالمواد الأفيونية تُفسد الشهية، وتُسبب التقيؤ باستمرار، وحينما تمعن النظر ستجد أن معصميه النحيلين يبرزان من قميص يبدو وكأنه استعاره من شخص أضخم منه بكثير، وسرواله يتدلى منه.

إنه لأمر محزن للغاية حينما ننظر إلى الصورة في توقيتنا الحالي، وندرك أن الإدمان سيودي بحياة بيري بعد ما يقرب من 30 عامًا، عن عمر يناهز 54 عامًا. في ذلك الوقت، ربما لم يلاحظ معظم المشاهدين ذلك، فقد انبهروا بدلًا من ذلك بذكاء بيري وحسه الفكاهي المتقن في دور تشاندلر بينغ، صاحب الفكاهة القوية في المسلسل.

كان يضطر لتناول 55 حبة فيكودين يوميًا - وهو مسكن ألم أفيوني - لمجرد أن يتمكن من القيام بمهامه وتجنب أعراض الانسحاب الشديدة، لكنه لم يكن يتعاطى المخدرات أبدًا أثناء عمله، كما كتب في كتابه " أصدقاء، أحباء، والشيء الرهيب الكبير" الذي صدر عام 2022.

كان عليه فقط أن يكمل تصوير الموسم حتى يتمكن من الحصول على المساعدة. لو استمر المسلسل لأكثر من 25 حلقة، لكان يعتقد أنه سيقضي عليه.

65 محاولة للتعافي من الإدمان

كانت تلك المرة الأولى التي يدخل فيها بيري مركز إعادة تأهيل. كان عمره آنذاك 26 عامًا، وكان من ألمع نجوم العالم. وخضع لأكثر من 65 محاولة للتخلص من إدمان المخدرات والكحول على مدى العقود التالية حتى وفاته عام 2023.

وفي الأسبوع الماضي، حُكم على طبيب بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة تزويد بيري بالكيتامين قبل وفاته (مع العلم أنه لم يُعطَ الكيتامين الذي تسبب في وفاته)؛ وسيصدر الحكم على ثلاثة آخرين أقروا بذنبهم في الأشهر المقبلة.

كان مدير أعمال بيري، دوغ تشابين، ومسؤولة العلاقات العامة ليزا كاستيلر-كاليو، يعملان معه لأكثر من 30 عامًا. وبعد وفاته، أسسا مؤسسة ماثيو بيري لدعم علاج الإدمان والتعافي منه، وحملة للحد من وصمة العار المرتبطة به.

لطالما تحدث بيري عن فكرة إنشاء منظمة تجمع بين هذين الهدفين. بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت كاستيلر-كاليو، إحدى أبرز مسؤولات العلاقات العامة في هوليوود، قد قررت بالفعل الانسحاب من الوكالة التي شاركت في تأسيسها.

أرسلت رسالة نصية إلى بيري - الذي كان كثير المراسلة، كما تقول - لتسأله عن موعد فراغه حتى تتمكن من زيارته وإبلاغه شخصيًا. اتصل بها على الفور. تقول، خلال حديثنا عبر تطبيق زووم، برفقة تشابين: "كنت أنوي مواصلة العمل معه في المؤسسة وبعض الأفكار الأخرى التي أرادني أن أشارك فيها".

قبل وفاته بـ 3 أيام

كان ذلك قبل وفاته بثلاثة أيام. تقول: "المأساة التي تضاف إلى مأساة فقدان ماثيو هي أنه كان مستعدًا لإنجاز العمل". يقول تشابين: "كنا هنا، توقفنا في منتصف الحديث، فلم يكن هناك ما نقوله سوى: حسنًا، أعتقد أنه علينا إكمال هذا. كانت تلك هي القوة الدافعة".

تشير كاستيلر-كاليو إلى أن بيري كان يقول دائمًا إنه لا يريد أن يُذكر بمسلسل " فريندز "، بل كشخص ساعد الآخرين. تقول: "لم نكن بحاجة للبحث عن الرسالة. كانت لدينا. أراد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، الأمر بهذه البساطة".

أصبح تشابين مدير أعمال بيري عام 1992، وقدمه إلى كاستيلر-كاليو قبيل أن يتضح نجاح مسلسل "فريندز" الذي انطلق عام 1994. تتذكر كاستيلر-كاليو بيري قائلة: "كان ساحراً. أعتقد أن سبب حب الناس لشخصية تشاندلر هو ظهور ماثيو الحقيقي". ويتذكر تشابين بيري شاباً لم يتغير كثيراً طوال عقود معرفتهما، فقد كان "كما هو دائماً - لطيفاً، ذكياً، مرحاً".

يوضح تشابين أن بيري، رغم توقه للشهرة، عانى من صراعاتٍ سبقت الضغوط التي رافقتها (تناول بيري مشروبه الكحولي الأول في سن الرابعة عشرة). ويقول: "إن الضغوط والصراعات الداخلية ليست غريبة على الموهوبين. لا أريد التعميم، لكن هناك نوعٌ معين من الأشخاص يسعى لأن يعرفه الجميع وأن يكون مشهورًا". ويضيف أن الشهرة والاهتمام "يزيدان الضغط إلى حدٍ ما. والأهم من ذلك، أنهما جعلا من الصعب عليه إخفاء مشاكله".

الشهرة سبب معاناته؟

لقد قضى ذلك أيضًا على حلم بيري بأنه لو أصبح مشهورًا لشعر بتحسن تجاه نفسه. يقول: "وجد نفسه أمام البرنامج التلفزيوني الأول والفيلم الأول [ذا هول ناين ياردز]، وفجأة، استمرت معاناته الأخرى".

ويضيف أن هذا لم يكن خاصًا ببيري وحده. يقول تشابين: "ما كان خاصًا بماثيو هو ولاؤه المطلق"، مضيفًا أن هذه الصفة نادرة جدًا في هوليوود. "هناك سبب لعملنا معه لمدة 30 عامًا. لقد حافظ على علاقات وثيقة مع أصدقائه المقربين، وحافظ على علاقات وثيقة مع وكلائه. لقد كان وفياً جداً".

يقول تشابين: "كان يعمل بكثافة، كان يصور المسلسل ويشارك في فيلم خلال فترات الراحة، وكان العمل مكثفًا لدرجة أنه أخفى بعضًا من معاناته".

ويضيف أن إدمان بيري "لم يكن يمثل تحديًا كبيرًا آنذاك كما أصبح عليه لاحقًا". تقول كاستيلر-كالي: "كان ماثيو يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الخمسة الآخرين في مسلسل فريندز. كان يحضر كل يوم ويؤدي عمله. لم يكن من النوع الذي يرتاد النوادي الليلية وما شابه". كان يشرب الخمر في المنزل ويتعاطى المخدرات. "ولأن هذا المرض يسبب عزلة شديدة، لم يكن يُظهر مرضه علنًا، كما يفعل الكثيرون".

الكحول يضرب البنكرياس

بحلول الموسم السابع عام 2000، وبعد توقيعه العقد في المستشفى أثناء تلقيه العلاج من التهاب البنكرياس الناتج عن الإفراط في تناول الكحول، شعر زملاء بيري في المسلسل بقلق بالغ لدرجة أنهم أخذوه جانبًا وأخبروه أنهم يدركون أنه يعاني من مشكلة.

يقول تشابين وكاستيلر-كاليو إن بيري كان دائمًا صريحًا جدًا معهما. يقول تشابين: "لم يكن هناك أبدًا موقف من قبيل: 'نعلم أن هناك شيئًا ما يحدث، لكن لا يمكننا التحدث معه بشأنه'. كان هو الشخص الذي، عندما تسوء الأمور، يقول: 'أحتاج إلى التوقف وطلب المساعدة'. لا أريد أن يتصور الناس أن ماثيو، لعدم وجود كلمة أفضل، كان ضحية للمرض، لأنه كان دائمًا يسعى جاهدًا للتعافي".

المرض يتداخل مع العمل

لكن لا بد أن الأمر كان صعبًا عليهم في بعض الأحيان لأداء وظائفهم، والحفاظ على مسيرة بيري المهنية. ويعترف تشابين بوجود أوقات "تداخل فيها المرض مع العمل. أعتقد أنه من الأفضل أن تأتي هذه القصص من كتاب بيري نفسه بدلًا من أن نرويها نحن".

لا يرغب أي منهما في الخوض في تفاصيل الحالات التي تأجل فيها الإنتاج بسبب مرض بيري - مثل فيلم "سيرفينج سارة" عام 2002، أو بعض مشاهده في مسلسل "فريندز" - أو الأوقات التي حضر فيها، كما في مسلسل "ذا أود كابل" على شبكة سي بي إس، لكنه لم يكن ملتزمًا.

إذا كان إدمان بيري قد جعل عملهم صعبًا في بعض الأحيان - ولا بد أنه فعل - فلا شك أن الأولوية كانت دائمًا لصحته. وتشير كاستيلر-كالي، التي لا تزال حريصة على حماية بيري، إلى أنه عندما كان بيري يضطر إلى التغيب عن العمل، كان عند عودته إلى مواقع التصوير يعتذر "لكل شخص على حدة". وتضيف أن العديد من الممثلين المشهورين لم يكونوا ليفعلوا ذلك.

ابداع في لحظات التعافي من الإدمان

رغم أن إدمان بيري أصبح محور القصة، إلا أنه ليس الصورة الكاملة. فقد مر بفترات من التعافي، إحداها رشحته لجائزة إيمي عن دوره في مسلسل "فريندز". كما كتب مسرحية "نهاية الشوق" الكوميدية السوداء التي عُرضت لأول مرة في لندن، بالإضافة إلى مسلسلات تلفزيونية من تأليفه مثل مسلسل "مستر سانشاين" الكوميدي على قناة ABC، والذي قام ببطولته أيضاً.

يقول تشابين: "أفتقد جانبه الإبداعي. كان ذكياً جداً، وهذا الجانب الإبداعي كان مُلهماً للغاية". وتفتقد كاستيلر-كاليو الطريقة التي كان يُضحكها بها. "هناك الكثير من الأمور التي كان ماثيو جزءاً منها، مع مرور الوقت. أتذكر كل ذلك، لأن لطفه وتعاطفه كانا جليين".

تقول إنه عندما كان يمر بأوقات عصيبة، لم يُخفِ ذلك. "لم يكن شخصًا صعب المراس. لقد تعاملتُ مع العديد من العملاء الصعبين، لكن لم يمر علي يوم عصيب معه." ويضيف تشابين: "لم يكن شخصًا متقلب المزاج. لقد كان شخصًا لطيفًا وحنونًا، خاض صراعًا شخصيًا، وكان دائمًا يكافح ليكون الشخص المبدع والمتفاعل الذي أحبّ أن يكونه، ويحاول ألا يستسلم للإدمان والمرض".

معاناته المادة الأكثر جاذبية للميديا

بالنسبة لكاستلر-كاليو، تمثلت التحديات الأكبر في التعامل مع وسائل الإعلام التي كانت حريصة على الحصول على قصص عن بيري - فقد تم توثيق معاناته بشكل مفرط - وليس من الممثل نفسه. خلال مسيرتها المهنية في العلاقات العامة التي امتدت لخمسة عقود، كان عملاء المشاهير "الأكثر صعوبة عند وقوعهم في أزمة هم أولئك الذين لم يرغبوا في الاستماع، والذين اعتقدوا أنهم يملكون جميع الإجابات. لم يكن ماثيو كذلك".

كانت هناك لحظتان إيجابيتان محوريتان في تجربة بيري مع الإدمان ومحاولاته للتعافي. الأولى كانت عندما أخبره معالجه النفسي أن الأمر ليس خطأه، بل هو مرض.

يقول تشابين: "إن إدراكه أنه يُكافح مرضًا مزمنًا غيّر نظرته للأمر تمامًا". أما الثانية فكانت نشر مذكراته عام 2022 ، والتي تميزت بروح الدعابة والسخرية من الذات والقسوة. ويضيف تشابين: "كان دائمًا، حتى في أسوأ أوقاته، مُتعاونًا ومُتفاعلًا مع الآخرين. كانوا يلجؤون إليه لأنه كان يمتلك خبرة واسعة بالمرض وعلاجه، وكان يعرف طرقًا عديدة ليُقدمها لهم".

مذكراته جزء من رحلة التعافي

كان الكتاب وسيلةً للوصول إلى جمهور واسع. يقول تشابين: "كان بمثابة إزالة جذرية لضمادة العار بالنسبة له. لقد كانت خطوةً بالغة الأهمية. نعود إلى وصمة العار، وكان يدرك تمامًا أن الشعور بالذنب والعار المحيطين بالإدمان جزءٌ لا يتجزأ من معاناته. كان الكتاب بمثابة إعلانه عن نفسه بكل جوانبه، الجيد والسيئ والقبيح. لقد كان تقديمه لهذا الكتاب للعالم، وتلقيه كل هذا الحب والدعم، بمثابة نقطة تحولٍ في حياته."

تقول كاستيلر-كالييو إنهم لطالما أخبروه بمدى حبهم له، لكن بيري كان يتجاهل ذلك. أما الآن، فتقول، مع حضور الجماهير للاستماع إليه وهو يتحدث، أو مع الأشخاص الذين راسلوه ليخبروه عن معاناتهم، "أصبح الأمر واضحًا أمامه.

حيث لا يمكن إنكار الأثر، وكان ماثيو هو من يُحدث هذا الأثر، وليس تشاندلر. وعلى الرغم من صعوبة معاناته، إلا أن قدرته على مساعدة الناس كانت تُعادل ذلك. ولهذا السبب، بعد أن فقدناه، لم يكن هناك شك في أننا بحاجة إلى إنشاء هذه المؤسسة والقيام بهذا العمل."

يُعدّ التصدي للوصمة الاجتماعية إحدى مهامها الأساسية. تقول كاستيلر-كاليو إن 50% فقط من الأميركيين "يدركون أن الإدمان مرض. أما البقية فيرونه خللاً أخلاقياً، وأنه ينبغي التغلب عليه ببساطة، وهذا غير صحيح".

وتضيف أن هذا يشمل بعض العاملين في المجال الطبي، "فالأطباء غير مدربين على كيفية علاج هذا المرض". ينبغي أن يكون التدريب إلزامياً للجميع، وليس فقط للمتخصصين، حتى يتمكن أي طبيب من تشخيصه، وتوجيه المرضى إلى العلاج المناسب، وتوخي الحذر في وصف الأدوية.

نحن نفعل ما أراده ماثيو. لقد قالها مرارًا وتكرارًا: أريد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، ويكتب بيري أنه لولا تناوله مسكن الألم الذي وصفه له أحد الأطباء في موقع تصوير فيلم في بداية مسيرته المهنية، بعد إصابته في حادثة تزلج مائي، لربما "لم تكن العقود الثلاثة التالية لتسير على هذا النحو".

المسكنات الأفيونية

بعد خروجه من غيبوبة دامت أسبوعين في عام 2018 - نتيجة تمزق في القولون، تلاه التهاب رئوي، بسبب الإجهاد الذي تعرض له جسده - وُصف له مجددًا مسكنات أفيونية.

تعمل المؤسسة مع الدكتورة سارة ويكيمان، الخبيرة في طب الإدمان في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وقد أنشأتا زمالة باسم بيري للمساعدة في تدريب الأطباء.

يقول تشابين: "من الأمور المهمة عند الحديث عن هذا الموضوع أن الشفاء ممكن، فهذا مرض قابل للعلاج. كلما ازدادت مهاراتنا في علاجه، كلما رأينا المزيد من حالات الشفاء".

جمعت قمة نظمتها المؤسسة في سبتمبر (أيلول) نحو 200 خبير، إلى جانب أفراد ومجتمعات لديهم تجارب مع الإدمان، لبناء شراكات وتبادل المعرفة حول كل شيء بدءًا من العلاج وصولًا إلى السياسات. وبعد أسبوع، ألقت المؤسسة كلمة في مبادرة كلينتون العالمية، التي يديرها بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون، حول تأثير الوصم الاجتماعي وكيفية القضاء عليه.

وعلى صعيد أقل شهرة، كان من أوائل ما قامت به المؤسسة تقديم الدعم المالي لنحو 20 منظمة شعبية حددتها في أنحاء كاليفورنيا، والتي كانت تساعد المدمنين وتحتاج بشدة إلى التمويل.

تبتسم كاستيلر-كالي وهي تقول إنها أمضت يومين في مكالمات عبر تطبيق زووم، تعرض فيها التمويل وتحاول إقناع الناس بأنه ليس عملية احتيال. وتضيف: "إن الإجراءات التي يمر بها الناس للتقدم بطلبات للحصول على المنح مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. أردنا أن يحصلوا على التمويل فورًا".

يقول تشابين: "مرت ستة أشهر من البكاء، أما الباقي فقد انشغلنا فيه بمشروعه، لذا فهو لا يزال هنا معنا كل يوم". أما بالنسبة لحزنه المستمر، فيقول إن هذا هو "العلاج".

تبتسم كاستيلر-كالي وتقول: "نحن نفعل ما أراده ماثيو. لقد كان يرددها مرارًا وتكرارًا: أريد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس. بالطبع، نتمنى لو كنا نفعل هذا معه. أفتقده بشدة، لكن أفضل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في هذا العمل، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس".

ماثيو بيري.. حقائق وأحداث

- ماثيو بيري (Matthew Perry) (1969-2023) كان ممثلًا أميركياً وكنديًا اشتهر عالميًا بدور تشاندلر بينغ في المسلسل الكوميدي الشهير "الأصدقاء" (Friends).

- كانت حياته المهنية والشخصية مليئة بالنجاحات والتحديات، بما في ذلك صراعه الطويل مع الإدمان.

- النشأة: وُلد بيري في ويليامزتاون، ماساتشوستس، ونشأ في أوتاوا، كندا، بعد طلاق والديه. كان لاعب تنس ناشئًا ومصنفًا ضمن الأفضل في كندا خلال شبابه.

- الانتقال إلى التمثيل: انتقل إلى لوس أنجلوس في سن الخامسة عشرة ليعيش مع والده الممثل، وهناك نما اهتمامه بالتمثيل.

- الشهرة العالمية: جاءت انطلاقته الكبرى في عام 1994 عندما بدأ عرض مسلسل "الأصدقاء" على شبكة NBC، والذي استمر لعشرة مواسم وأصبح ظاهرة ثقافية عالمية.

- أعمال بارزة أخرى: بالإضافة إلى "الأصدقاء"، شارك بيري في عدة أفلام ومسلسلات أخرى، منها:

The Whole Nine Yards (كامل التسعة ياردات)

Fools Rush In (حمقى يندفعون)

مسلسل Studio 60 on the Sunset Strip

مسلسل The West Wing (الجناح الغربي)، والذي حصل فيه على ترشيحات لجائزة إيمي.

الصراع مع الإدمان والوفاة

- الإدمان: تحدث بيري علانية وبصراحة عن معاناته لعقود مع إدمان الكحول والمخدرات، بما في ذلك مسكنات الألم التي بدأ بتعاطيها بعد حادث تعرض له عام 1997. وثّق هذه التجارب في مذكراته الصادرة عام 2022 بعنوان Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

- الوفاة: توفي ماثيو بيري في 28 أكتوبر 2023، عن عمر يناهز 54 عامًا. حُدّد سبب الوفاة بأنه الآثار الحادة للكيتامين، مع عوامل مساهمة مثل الغرق ومرض الشريان التاجي. تم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بتزويده غير القانوني بالكيتامين.

- الإرث: أراد بيري أن يُذكر ليس فقط بدوره في "الأصدقاء"، بل أيضًا بجهوده في مساعدة الآخرين على التعافي من الإدمان. حصل على جائزة "بطل التعافي" من البيت الأبيض عام 2013 لجهوده في دعم محاكم المخدرات وافتتاح مركز إعادة تأهيل.