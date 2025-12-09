إيلاف من المنامة: استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار عاهل البحرين لشؤون الاعلام في مكتبه بقصر القضيبية الثلاثاء، الفنان والمايسترو خليفة زيمان، حيث أهداه عددًا من المجلدات التي توثق للتراث والفنون الشعبية في مملكة البحرين والوطن العربي.



وأشاد المستشار الحمر بجهود الفنان زيمان في إعداد هذه المجلدات "التي توثق لتراثنا وفنوننا الشعبية الغنية وتدوينها، واسهاماته في خدمة الفن والموسيقى في المملكة" ، شاكرًا له هذا الأهداء المتميز، متمنيًا له كل التوفيق في عطائه ومسيرته للارتقاء بالحركة الفنية والموسيقية .

ونوه الحمر بأهمية الحفاظ على التراث الوطني الأصيل باعتباره أداة فاعلة في التعريف بموروث البحرين وارثها الثقافي والحضاري العريق.

من جانبه، أعرب الفنان زيمان عن شكره وتقديره لمستشار الملك لشؤون الاعلام لما لقيه من ترحيب وإشادة واهتمامه ودعمه لمسيرة الثقافة والفن والموسيقى في المملكة.