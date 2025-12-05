أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا مقاطعتها مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026، بعد السماح باستمرار مشاركة إسرائيل.

وكانت هذه الدول من بين عدد من الدول التي دعت إلى استبعاد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى اتهامات بممارسة تصويت غير عادل.

وقادت هيئة الإذاعة الإسبانية RTVE دعوات لإجراء اقتراع سري حول مشاركة إسرائيل في المسابقة في اجتماع عُقد في جنيف. وأضافت أن المنظمين رفضوا هذا الطلب - وهو قرار "زاد من عدم ثقتنا بتنظيم المهرجان" وفق الهيئة.

وصرحت هيئة الإذاعة الأيرلندية RTÉ بأنها ترى أن "مشاركة إسرائيل لا تزال غير مقبولة بالنظر إلى الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك التي لا تزال تُعرّض حياة العديد من المدنيين للخطر".

Getty Images فاز المغني النمساوي، جي جي، بمسابقة شهر مايو/ أيار في بازل بسويسرا، متغلبا على إسرائيل في اللحظة الأخيرة

تُعد إسبانيا إحدى الدول الخمس الكبرى في مسابقة يوروفيجن، إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وجرت العادة أن يُسمح لفناني هذه الدول بالوصول مباشرةً إلى النهائيات، لأن هيئات البث التابعة لها تُقدم أكبر مساهمة مالية لاتحاد الإذاعات الأوروبية.

وحضر اجتماع اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)، يوم الخميس، حوالي 50 هيئة بث، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لمناقشة مستقبل المسابقة، التي يشاهدها أكثر من 150 مليون شخص سنوياً.

وطُلب من الدول الحاضرة التصويت الدعم لقواعد وقوانين جديدة للمسابقة تهدف إلى ثني الحكومات وأي أطراف ثالثة عن تنظيم حملات تصويت لصالح أعمالهم الفنية، بعد مزاعم بأن إسرائيل دعمت بشكل غير عادل منافستها، يوفال رافائيل، هذا العام.

فوز إسرائيل بالمركز الثاني في مسابقة يوروفيجن يثير جدلاً حول آلية التصويت

وعلمت بي بي سي نيوز أن التصويت على قبول هذه الإجراءات كان مرتبطاً ببند وافق بموجبه الأعضاء على عدم المضي قدما في التصويت على مشاركة إسرائيل.

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية "هذا التصويت يعني أن جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية الراغبين في المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية 2026 والذين يوافقون على الامتثال للقواعد الجديدة مؤهلون للمشاركة".

Getty Images كانت هازل بروغر وساندرا ستودر من بين مضيفي مسابقة هذا العام في بازل

وقال مدير مسابقة الأغنية الأوروبية، مارتن غرين، إنه "سعيد" بإتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مكانة إسرائيل في المسابقة قبل التصويت.

وأضاف "لقد كان نقاشا شاملا وصريحا وصادقا ومؤثرا للغاية، ولكن كما يتضح من النتيجة الحاسمة، فقد اجتمعوا على قناعة راسخة بأن مسابقة الأغنية الأوروبية لا ينبغي أن تُستخدم كمسرح سياسي، بل يجب أن تحافظ على بعض الحياد".

وأشاد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بالقرار، الذي سمح لإسرائيل بالمشاركة، واصفا إياه بأنه "بادرة تضامن وأخوة وتعاون مُقدّرة، ترمز إلى الانتصار على من يسعون إلى إسكات إسرائيل ونشر الكراهية".

وقال "أنا سعيد بمشاركة إسرائيل مجددا في مسابقة الأغنية الأوروبية، وآمل أن تظل المسابقة مسابقة تُقدّس الثقافة والشعر والصداقة بين الشعوب والتفاهم الثقافي العابر للحدود".

وأضاف أن إسرائيل "تستحق أن تُمثّل على كل مسرح في العالم، وأنا ملتزم بذلك التزاما كاملا وفعالا".

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "KAN" إن محاولة استبعاد مشاركتها "لا يمكن فهمها إلا على أنها مقاطعة ثقافية".

وأضاف غولان يوخباز "قد تبدأ المقاطعة اليوم - بإسرائيل - لكن لا أحد يعلم إلى أين ستنتهي الأمر أو من قد يتضرر جراءة".

وتساءل "هل هذا ما نريد أن تُذكر به هذه المسابقة حقا في ذكراها السبعين؟"

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي تبث مسابقة يوروفيجن في المملكة المتحدة، في بيان: "ندعم القرار الجماعي الذي اتخذه أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية". الأمر يتعلق بتطبيق قواعد اتحاد الإذاعات الأوروبية والشمولية.

ومع ذلك، كشف القرار عن انقسام عميق في مجتمع يوروفيجن.

وفي بيان لها، قالت هيئة الإذاعة الهولندية "أفروتروس" إن "المشاركة في ظل الظروف الحالية تتعارض مع القيم العامة الأساسية لنا".

وقالت هيئة الإذاعة الإسبانية RTVE: "اتفق مجلس إدارة الإذاعة في سبتمبر/ أيلول الماضي على انسحاب إسبانيا من يوروفيجن إذا شاركت إسرائيل فيها".

وأضافت "هذا الانسحاب يعني أيضا أن هيئة الإذاعة الإسبانية RTVE لن تبث نهائي يوروفيجن 2026. ولا مباريات نصف النهائي التمهيدية".

أما هيئة الإذاعة السلوفينية RTV فقالت إن موقفها أيضا "لم يتغير".

وأضافت "التغييرات الأخيرة في القواعد لا تغير وجهة نظرنا". بصفتها هيئة بث عامة، تلتزم هيئة الإذاعة السلوفينية RTV بالتمسك بالمبادئ الأخلاقية، وتتوقع تطبيق قواعد ومعايير متساوية على جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية وجميع الدول المشاركة.

وأعلنت هيئة البث البلجيكية أنها "ستتخذ موقفا في الأيام المقبلة".

ومن بين المؤيدين للتغييرات هيئات البث الاسكندنافية من النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وأيسلندا، والتي أصدرت بيانا مشتركا أعربت فيه عن "دعمها" لقرار اتحاد الإذاعات الأوروبية "بمعالجة أوجه القصور الحرجة" في نظام التصويت.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندية (RÚV) أنها لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركتها حتى الأسبوع المقبل.

ورحبت ألمانيا، التي هددت بالانسحاب من المسابقة في حال استبعاد إسرائيل، بقرار يوم الخميس.

وأعلنت قناة أي آر دي ARD التابعة لها أنها "تتطلع للمشاركة" العام المقبل، "معتبرة إياه احتفالًا بالتنوع الثقافي والتضامن".

وأضافت "في الوقت نفسه، نأسف بشدة لقرارات بعض أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية بالانسحاب من مسابقة الإذاعة والتلفزيون 2026، لكننا، بالطبع، نحترم خيارات هيئات البث المعنية".