إيلاف من بيروت: لم تسلم السيدة فيروز "جارة القمر" من سيل الشائعات الذي زاد من أحزانها بعد وفاة نجلها الموسيقار زياد الرحباني، إذ راجت أنباء تزعم أنها فقدت أموالها أو اضطرت لبيع منزلها بسبب ضائقة مالية، وانتقلت إلى شقة متواضعة.

ووفقا لمقربين من فيروز، ومنهم الإعلامية نضال الأحمدية، فإن هذه الشائعات لا أساس لها، وأوضحت الأحمدية لموقع "القاهرة 24" أن "فكرة إقامة فيروز في شقة من الإسكان أمر غير صحيح بالمرة، ولم أقل أبدا إن فيروز ليست لديها القدرة المالية لشراء منزل أو أنها اضطرت للحصول على شقة من الإسكان".

بدوره، قال فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين في لبنان: "فيروز منيحة، وما في شيء حول مرورها بأزمة مالية، ولا تمر بأي مشكلة، هذه مجرد شائعات تلاحقها من حين لآخر".

وفي سياق آخر، يشار إلى أن فيروز عادت إلى عزلتها التي اعتادت عليها في السنوات الماضية، وفقاً لما رصده موقع شبكة RT.

ورغم أن ظهورها الأخير جاء في توقيت شديد الحزن بالنسبة إليها، فإن استقبالها المعزين في وفاة نجلها أجبرها على الظهور العلني للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وبعد انتهاء مراسم العزاء، اختارت فيروز مرة أخرى الابتعاد عن الأضواء، وليس لديها أي نية للظهور في المرحلة المقبلة، حيث تقضي وقتها حاليا مع ابنتها ريما والمقربين منها، مفضلة الهدوء والعزلة في سلام بعيدا عن الإعلام.