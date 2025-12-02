إيلاف من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أولى الشخصيات السينمائية التي سيكرّمها خلال دورته الخامسة، التي تُقام في مدينة جدة بين 4 و13 كانون الأول (ديسمبر) 2025. ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير المهرجان للمسارات الإبداعية المؤثرة التي رسمها هؤلاء الفنانون في تاريخ السينما العالمية.

ومن بين المكرّمين: الممثلة والمخرجة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار جولييت بينوش، المشاركة هذا العام بفيلمها "في ـ آي: في الحركة"؛ والمخرج والمنتج الفرنسي الجزائري رشيد بوشارب، المعروف بأعماله المترشحة لثلاث جوائز أوسكار، ومن أبرزها فيلم "أيام المجد". كما يكرّم المهرجان الممثل الإنجليزي السير مايكل كين الحائز على جائزتي أوسكار، ومن أبرز أعماله فيلم "فارس الظلام"، إلى جانب المخرج والمنتج ومنسق مشاهد الحركة من هونغ كونغ ستانلي تونغ، بمشاركته في فيلم "أسطورة"، والممثلة الأميركية سيغورني ويفر، المعروفة بدورها في سلسلة أفلام "إلين".

في سياق متصل، يُطلق المهرجان هذا العام جلسات مبادرة "المرأة في الحرِاك السينمائي" بالشراكة مع مؤسسة "كيرينغ"، وهي المبادرة التي انطلقت أول مرة ضمن مهرجان كان عام 2015. وتهدف إلى تسليط الضوء على المواهب النسائية في السينما، وتعزيز حضورهن في مواقع الإبداع والإنتاج.

وستشارك جولييت بينوش في إحدى هذه الجلسات إلى جانب المخرجة السعودية شهد أمين، والممثلة والمخرجة الفلسطينية الأميركية شيرين دعيبس، حيث تدير النقاش مديرة البرامج السينمائية الدولية في المهرجان، فين هاليغان. وتُعنى هذه الجلسة بمناقشة دور المرأة في الصناعة السينمائية من منظور محلي وعالمي، وإبراز أهمية التنوع والشمول في الحكاية البصرية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية:

"يمثل المكرّمون في دورة هذا العام صفوة ما تقدّمه السينما العالمية من إبداع وتأثير؛ فلكلٍّ منهم بصمةٌ خالدة ألهمت جمهور السينما حول العالم وأسهمت في إثراء نسيجها الثقافي. ونحن إذ نحتفي بإسهاماتهم الاستثنائية في النسخة الخامسة من المهرجان، فإننا نطمح إلى أن تشكّل هذه اللحظة منصة لحوارات تُثري المعرفة، وتُلهم صُنّاع الأفلام، وتخدم هذا المجتمع السينمائي الآخذ في التطور المتسارع في منطقتنا."

من جهتها، أكدت شيفاني باندايا مالهوترا، المديرة التنفيذية للمهرجان، أهمية الشراكة مع "كيرينغ"، قائلة:

"يسعدنا أن نرحب بشركة كيرينغ كشريك هذا العام في مبادرة 'المرأة في الحرِاك السينمائي' – وهي مبادرة تتماشى تمامًا مع التزام مؤسستنا المستمر بدعم المبدعات النساء أمام وخلف الكاميرا. لقد تم دعم أكثر من 400 امرأة حتى الآن عبر برامجنا المختلفة منذ تأسيس هذه المنظمة، ويُعد الاحتفاء بالنسخة الخامسة من المهرجان بهذه الشراكة تأكيدًا لهذا التركيز الأساسي."

ويستضيف المهرجان أيضاً عدداً من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من صنّاع السينما العالميين. ومن بين المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم: ستانلي تونغ وسيغورني ويفر، إضافة إلى الممثل البريطاني-المصري أمير المصري، الذي يشارك بفيلم "العملاق"، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية بفيلمها "صوت هند رجب"، والممثل السعودي يعقوب الفرحان بفيلم "مسألة حياة أو موت"، إلى جانب النجمة المصرية القديرة لبلبة بفيلم "جوازة ولا جنازة".

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُواصل أداء دوره في استقطاب الأصوات السينمائية المؤثرة، وتقديم منصات حوارية تعكس التنوع الثقافي، وتحتفي بالتجارب الإنسانية ضمن إطار فني ومهني يجمع الشرق والغرب في مدينة واحدة.