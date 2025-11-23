إيلاف من القاهرة: اختُتمت مساء الجمعة 21 نوفمبر فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الحفل الذي انتهى بالإعلان عن جوائز المهرجان، وتوزيعها على صناع الأفلام، وتكريم عدد من السينمائيين بجائزة إنجاز العمر.

كما شهد لقطة مؤثرة، بعرض صورة الطفلة الفلسطينية هند رجب مع تسجيل صوتي لمكالمتها الأخيرة مع طاقم الإسعاف قبل استهداف السيارة التي كانت تستقلها، قبل عرض فيلم ختام الدورة "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، والذي عرض قبل يومين في مهرجان الدوحة في افتتاحية المهرجان، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتتويجه بالأسد الذهبي.

السينما.. وسيلة لإحياء القصص

خلال الحفل تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، في كلمته أمام الحضور، مؤكداً على أهمية السينما في توثيق الحقائق وإبقاء القصص الإنسانية حية. وقال: "إن المكالمة التي استمعتم إليها للوهلة الأولى تبدو وكأنها مشهد من فيلم سينمائي، لكنها مؤسفة ومؤلمة لأنها حقيقية. إنه صوت الطفلة هند رجب، طفلة فلسطينية من غزة، لم تتجاوز السادسة من عمرها، واجهت لحظات قاسية انتهت بموتها، بينما العالم ينظر في اتجاه آخر. قوة السينما تكمن في قدرتها على التوثيق، وإبقاء القصص الحقيقية حيّة لا تُمحى."

وأضاف فهمي أن الدورة شهدت عروضًا للأفلام المتنافسة، وورش عمل، وماستر كلاس، إلى جانب سوق المهرجان الذي جذب جمهورًا واسعًا، كما أعلن فهمي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة الأفلام في المدينة الإعلامية في قطر، بهدف دعم السينما العربية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسستين سيخلق فرصًا جديدة لصناع الأفلام العرب ويعزز القدرة على عرض قصصهم السينمائية عالميًا.

الهرم الذهبي لـ ثلاثة سينمائيين

شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما، ومنحهم الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهم: المخرج الصيني جوان هو، والمخرجة المجرية إلديكو إنيدي، إلى جانب مدير التصوير المصري محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

بعد الجائزة، شكرت إلديكو إنيدي المهرجان على تكريمها وقالت: "الامر مثير جدا للمشاعر أشعر بسعادة بالغة بالمشاركة في المهرجان وسعدت بهذه الافلام واشعر بسعادة بالغة بهذه الجائزة، لدي امل عميق أن أحاول أن أشارك معكم بإنجاز جديد وفيلم جديد".

أما المخرج الصيني جوان هو، فعبر عن سعادته بالجائزة، قائلًا: "سعدت كثيرا بالمشاركة وبمشاهدة السينما من مختلف العالم، وسعيد بهذه الجائزة المتميزة وقد التقيت بالعديد من كبار الشخصيات السينمائية، وأشعر بأن هذه البداية، وأتمنى أن أقدم المزيد للسينما، وأيضا المشاركة مرة أخرى في هذا المهرجان".

وأثناء تكريمه عبّر مدير التصوير المصري محمود عبد السميع عن رغبته في إنشاء متحف للسينما المصرية، قائلاً: "لقد عملت في السينما المصرية بمفهوم 'بصور إيه وليه وإمتى'، والحمد لله بدأت العمل قبل تخرجي، وحصلت على أكثر من 65 جائزة وشهادة تقدير. هذا التكريم من المهرجان له شعور مختلف تمامًا عن أي جائزة أخرى، لأنه يأتي في الوقت الذي أنا فيه وفي هذا العمر".

أضاف: "لقد كنت في هذا المكان عام 2018، ووقفت وتحدثت عن ضرورة إنشاء متحف للسينما، وهو مطلب أدعو له منذ التسعينيات. وقد وعدني وزير الثقافة المصري حينها بإقامة متحف للسينما. وأطالب بأن تكون هناك خطوة فعلية وجادة لتحقيق هذا المشروع، على أن تتولى هيئة المهرجان متابعة تنفيذ هذا الموضوع لضمان تحقيقه."

قائمة الجوائز

فيما تم الإعلان عن جوائز الدورة الـ46 من المهرجان، خلال الحفل، وتوج فيلم "اليعسوب" بالهرم الذهبي لأفضل فيلم، فيما اقتنع الأخوين ناصر الهرم الفضي لأفضل إخراج عن فيلمهما "كان ياما كان في غزة" والذي عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي،بجانب حصول الفيلم على جائزتين أخريتيين وهي أفضل فيلم عربي، وأفضل ممثل. وحصد الفيلم السعودي "ضد السينما" المشارك في قسم آفاق السينما العربية على جائزة صلاح أبو سيف – لجنة التحكيم الخاصة.

وهذه قائمة الجوائز:

جائزة الأفلام الوثائقية

الفائز: فيلم "ثريا حبي" (Souraya Mon Amour) للمخرج نيكولا خوري.



جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي

تنويه خاص: فيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "في منزل أهلي" (In My Parents House) للمخرج تيم إلريش.

جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: "حبيبي حسين" (Habibi Hussein) للمخرج أليكس بكري.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "رقبة منتصبة للغاية" (A Very Straight Neck) للمخرج نيو سورا.

أفضل فيلم عربي قصير: "تيتا وتيتا" (Two Tetas) للمخرجة لين الصفح.

جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير: "شوارع القاهرة" (Cairo Streets) للمخرج عبد الله الطايع.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)

الفائز: فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

جائزة أفضل فيلم عربي طويل

الفائز: "كان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza) للمخرجين طرزان وعرب ناصر.

تنويه خاص: فيلم "فلانة" إخراج زهراء غندور.

جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل (نيتبّاك)

الفائز: فيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة

أفضل أداء تمثيلي: عفاف بن محمود عن فيلم "جولة 13" (Round 13).

أفضل سيناريو: ياسر شفيعي عن فيلم "شكوى 713317" (Complaint No 712217).

جائزة صلاح أبو سيف – لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "ضد السينما" (ANTI-CINEMA) للمخرج علي سعيد.



جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي: فيلم "كلب ساكن" (DEAD DOG) للمخرجة سارة فرنسيس.

جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)

الفائز: فيلم "ضائع عنا عرض" (ONE MORE SHOW) للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف.

جوائز المسابقة الدولية

أحسن إسهام فني عن التصوير: فيلم "مدينة الرمال" (Sand City) للمصور ماثيو جيو مبيني.

أفضل ممثلة: أندريا رايزبورو وبريندا أندرو ويليامز عن فيلم "اليعسوب" (Dragonfly).

أفضل ممثل: مجد عيد عن فيلم "كان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza).

جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

جائزة الهرم البرونزي – لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "بينما نتنفس" (As We Breathe) للمخرج سيموس ألتون.

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج: المخرجان طرزان وعرب ناصر عن "كان يا ما كان في غزة".

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم: فيلم "اليعسوب" (Dragonfly) للمخرج بول أندرو ويليامز.

مبادرة "سينماد" والتعاون مع مهرجان الدوحة

ومن أبرز لقطات الحفل إعلام شركة MAD Solutions، عن إطلاق مبادرة "سينماد" التي تهدف إلى عرض الأفلام العربية الحائزة على جوائز من مهرجانات عالمية في دور العرض عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمتد المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من ديسمبر 2025، وتشمل أكثر من 20 فيلمًا عربيًا من مصر، تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، السودان، ليبيا، سوريا والصومال، من بينها: صوت هند رجب لكوثر بن هنية، فلسطين 36 لآن ماري جاسر، ملكة القطن لسوزانا ميرغني، يونان لأمير فخر الدين، وجحر الفئران لمحمد السمان، إلى جانب مجموعة واسعة من الأفلام الأخرى.