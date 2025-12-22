إيلاف من لوس أنجلوس: كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس، أن الممثل الأميركي جيمس رانسون توفي منتحرا.

وذكرت سجلات مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس، أن رانسون قام بشنق نفسه في مستودع، دون ذكر تفاصيل تتعلق بدوافع الممثل للإقدام على هذا الفعل.

وظهر رانسون لآخر مرة على التلفزيون في حلقة من الموسم الثاني من مسلسل "بوكر فيس" التي بُثت في يونيو الماضي.

كما أدّى رانسون دور زيغي سوبوتكا، نجل عامل الموانئ في بالتيمور فرانك سوبوتكا، في الموسم الثاني من مسلسل "ذا واير".

وشارك رانسون أيضا في مسلسلات أخرى، من بينها Generation Kill وTreme، وBosch.

كذلك ظهر رانسون في أفلام عديدة أبرزها Mr. Right و The Black Phoneو Prom Night و Tangerine.

وكان الممثل قد كشف في إحدى مقابلاته عام 2016، أنه أقلع عن تعاطي المخدرات، وذلك بعد خمس سنوات من الإدمان.

وفي عام 2021، كشف رانسون أنه تعرض لاعتداء جنسي متكرّر من جانب مدرسه الخصوصي داخل منزل عائلته في فينيكس بماريلاند، عام 1992.

من هو جيمس رانسون؟

جيمس رانسون (James Ransone) ممثل أميركي وُلد في 2 يونيو (حزيران) 1979، اشتهر بأدواره المتنوعة في السينما والتلفزيون، وغالباً ما يبرع في أداء الشخصيات المعقدة أو المضطربة.

- أبرز أعماله:

في السينما: اشتهر عالمياً بدور "إيدي كاسبراك" (البالغ) في فيلم الرعب الشهير IT Chapter Two (2019). كما شارك في سلسلة أفلام الرعب Sinister.

في التلفزيون: عُرف بدور "زيغي سوبوتكا" في الموسم الثاني من المسلسل الدرامي الشهير The Wire على شبكة HBO، وشارك أيضاً في مسلسل Generation Kill.

حقائق سريعة:

بداياته: بدأ مسيرته الفنية في أوائل الألفينات.

التميز الفني: يُعرف بقدرته العالية على الأداء الجسدي والتعبيري، مما جعله مفضلاً لدى مخرجي أفلام الرعب والدراما النفسية.

أعمال حديثة: شارك في عام 2022 في فيلم The Black Phone.