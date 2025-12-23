فابريزيا فالسيوني

"لقد اغتُصبتُ"، همست فتاةٌ تبلغ من العمر 17 عامًا في أذن زميلتي.

تجلس قبالتي في مخيم عفات، بولاية شمال السودان، وهي تحتضن طفلها الرضيع البالغ من العمر 40 يومًا - طفلٌ وُلد نتيجة جريمة اغتصاب.

يُعدّ مخيم عفات الآن مأوىً لآلاف الأشخاص الذين فرّوا من الفاشر قبيل سقوط المدينة أو بعده مباشرةً. وقد وصل تدفقٌ جديدٌ من الناس قبل أيامٍ قليلةٍ من زيارتي. معظمهم من النساء والأطفال. لقد نجوا جميعًا من أكثر من 540 يومًا من الحصار والقصف والجوع والرعب، ليواجهوا مجموعةً مختلفةً من المخاطر في النزوح.

تحت خيمةٍ في عيادةٍ للصحة الإنجابية يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلستُ مع نساءٍ حوامل وأمهاتٍ حديثات الولادة، وسألتهنّ سؤالًا بسيطًا: كم عدد زيارات ما قبل الولادة التي قمتنّ بها قبل وصولكنّ إلى هنا؟

بالنسبة لكل امرأة، هذه هي زيارتها الأولى.

بعضهنّ في الثلث الأخير من الحمل. أما الأخريات فهنّ في مراحل مبكرة من الحمل. ولم تزر أيٌّ منهنّ طبيباً أو قابلة منذ حملها. لا فحوصات دورية. لا فحوصات تصويرية. لا تطمينات.

"قررتُ أن عدم الذهاب إلى المركز الصحي في الفاشر أكثر أمانًا"، هكذا أخبرتني إحدى النساء. "كنتُ أخشى أن أموت أنا وطفلي جراء غارات الطائرات المسيّرة". وأومأت الحاضرات رؤوسهن مؤيدات ما ذكرته.

أصبحت هؤلاء النساء الآن المعيلات الوحيدات لأسرهن، وقد فقدن أزواجهن ومالهن وخياراتهن. وتقول إحداهن: "بعتُ أرضي لأدفع تكاليف رحلتي إلى هنا. الآن لم يتبقَّ لي شيء".

ومع ذلك، في مكانٍ يعاني فيه البشر معاناةً هائلة، فإنّ أكثر طلباتهن إلحاحًا هي أبسطها: دورات المياه والمياه.

عدد دورات المياه الصالحة للاستخدام قليل جدًا، والعديد منها بعيد عن الخيام. المخيم بلا كهرباء. بالنسبة للنساء الحوامل، وخاصةً من ليس لديهن أقارب ذكور، يصبح الذهاب إلى دورة المياه ليلًا خطرًا محدقاً، وخوفًا مضاعفاً.

في مكان قريب، زرتُ ملجأً آمنًا للنساء والفتيات، تدعمه أيضًا منظمة الأمم المتحدة للسكان. ما رأيته هناك يؤكد حقيقةً غالبًا ما تُغفل في الخطاب الإنساني: النساء لسن ضعيفات بطبيعتهن. يُصبحن عرضةً للخطر بسبب العنف والحرب والإهمال والظروف المفروضة عليهن.

العاملات في هذا المكان هنّ نساء نازحات أنفسهنّ: قابلات وممرضات وطبيبات ومتطوعات. بعضهنّ يُدرن أنشطةً صغيرةً لتوفير سُبل العيش، ويُعلّمن مهاراتٍ عمليةً لنساءٍ أخريات، ليس من باب الإحسان، بل كبذرةٍ للتعافي والاستقلال في المستقبل.

النساء اللواتي هربن من الفاشر يتمتعن بصمود لا يُضاهى. لكن لا ينبغي أبدًا الخلط بين الصمود والاستسلام للمعاناة. فقد تعرضت الكثيرات للاغتصاب، وحملت بعضهن نتيجة لذلك، وسيضعن مواليدهن في النزوح. لقد نجين من عنف وفقدان لا يُتصور، ومع ذلك فهن على أهبة الاستعداد لإعادة بناء حياتهن، وتحديد احتياجاتهن، والمطالبة بحقوقهن، حتى لا يقول أحد لاحقًا: كنت سأساعد، لكنني لم أكن أعلم.

هناك افتراض خطير مفاده أن معاناة النساء والفتيات تنتهي بمجرد مغادرتهن منطقة النزاع. والنساء اللواتي نجين من العنف في الفاشر خير دليل على خطأ هذا الاعتقاد. لم تكن مغادرة المدينة سوى البداية.

تصف النساء هروبهن من جثث القتلى - عدد كبير منهم لدرجة أن بعضهم أُحرق لعدم وجود سبيل لدفنهم. وتصف أخريات الرحلة نفسها بأنها "حرب أخرى". تكلفة النقل مئات الدولارات للشخص الواحد، وهو مبلغ لا تملكه معظم العائلات. دفعت إحدى النساء 400 دولار لكل طفل. أما أخرى، فقدت قدميها في غارة جوية بطائرة مسيرة، فقد أمضت سبعة أيام عالقة في الصحراء على ظهر شاحنة، وقد نُهبت منها المؤن والماء. وثالثة سارت معظم رحلة استغرقت 18 يومًا لعدم قدرتها على تحمل تكاليف النقل؛ فقد قضت هي وأطفالها ثمانية أيام مع شح في الطعام والماء. نجت هي، بينما لم ينجُ آخرون كانوا يسيرون معها، وتُركوا خلفها.

تتجه العديد من العائلات النازحة الآن نحو الطويلة، التي تبعد 60 كيلومترًا فقط عن الفاشر - ولا تزال ضمن دارفور - أو شمالًا إلى الضبعة، في الولاية الشمالية، خلف خطوط المواجهة. وقد ازداد عدد سكان الطويلة بشكل كبير في غضون أشهر من حوالي 120 ألف نسمة إلى ما يُقدّر بـ 700 ألف نسمة. ومع ذلك، عندما يصلون أخيرًا، منهكين ومصدومين، يجدون الخدمات التي تنتظرهم محدودة للغاية. تقول لنا فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا بهدوء: "كان يجب ألا أغادر الفاشر أبدًا".

إذا كان هذا هو شكل البقاء على قيد الحياة - إذا كان الفرار من القصف لا يؤدي إلا إلى الجوع، وانعدام الصرف الصحي الآمن، ومخاطر إضافية للعنف القائم على النوع الاجتماعي - فعلينا أن نسأل أنفسنا: ما نوع الحماية التي يقدمها العالم فعلاً لنساء وفتيات السودان؟

إنهن لا يحتجن للشفقة، ولا يطلبنها. إنهن يحتجن إلى العمل.

إنهن يحتجن إلى دورات مياه، ومياه، ورعاية صحية، بما في ذلك أثناء الحمل والرضاعة. إنهن يحتجن إلى أماكن آمنة يشعرن فيها بالأمان من جديد، ويتعافين نفسياً، ويستعدن شعورهن بالأمان النفسي. إنهن يحتجن إلى أماكن يتعلمن فيها ويطبقن مهاراتهن، ويكسبن دخلاً متواضعاً. إنهن يحتجن إلى الحماية - الآن. وقبل كل شيء، يحتجن إلى السلام.

يذكر أن الفرق المتنقلة والعيادات المؤقتة تُقدّم خدمات الطوارئ في مجال التوليد ورعاية حديثي الولادة، بالإضافة إلى الإدارة السريرية لخدمات ضحايا الاغتصاب في المناطق النائية، بينما تُساهم حقائب الصحة الإنجابية في استمرار تقديم الخدمات الأساسية. وبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ما يقرب من 900 ألف شخص بخدمات الصحة الإنجابية والحماية، إلا أنه حتى أكتوبر/تشرين الأول، لم يتم تمويل سوى ما يزيد قليلاً عن ثلث نداء المساعدة الإنسانية الذي وجّهه للسودان والبالغ 145.7 مليون دولار أمريكي، مما يُخلّف ثغرات خطيرة للنساء والفتيات في وقتٍ حرجٍ من الحاجة.

* عن الكاتبة: فابريزيا فالسيوني هي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان. حيث تقود جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة للنساء والفتيات وسط النزاعات والنزوح الجماعي.