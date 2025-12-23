"الأمر أشبه بمفتاح يُضغط عليه فتشعر بالجوع فوراً".

حاولت تانيا هول التوقف عن استعمال أدوية إنقاص الوزن عدة مرات. لكن في كل مرة تتوقف فيها عن الحقن، يعود إليها الإحساس بالجوع وبقوة.

لقد حققت حقن إنقاص الوزن، أو ما يُعرف بـ GLP-1، للكثيرين ما عجزت عنه الحميات الغذائية. فقد توقف ذلك الصوت الداخلي المستمر الذي يحثهم على الأكل حتى بعد الشعور بالشبع.

ومنحت هذه الأدوية أولئك الذين لم يتخيلوا يوماً إمكانية إنقاص وزنهم قواماً جديداً، ونظرة جديدة للحياة، وفي كثير من الحالات، حياة مختلفة تماماً.

لكن هل يمكنك الاستمرار في تناولها إلى الأبد؟ هذه إحدى المشكلات، فلا أحد يعرف الإجابة تماماً.

إنها أدوية جديدة، تحاكي الهرمون الطبيعي الذي ينظم الجوع. والآثار الجانبية المحتملة لاستخدامها على المدى الطويل بدأت تظهر للتو.

ومع وجود ما يُقدّر بنحو 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يتحملون تكاليف الحقن بمعزل عن الخدمات الصحية المجانية، فإن الاستمرار عليها لفترة طويلة ليس بالأمر منخفض التكلفة.

إذن، ماذا يحدث عند محاولة التوقف؟ لمعرفة ذلك، تروي لنا امرأتان تجربتهما، حيث لكل منهما قصتها المختلفة تماماً، لكن هدفهما واحد؛ إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

تقول تانيا إن شعرها "تساقط على شكل خصلات" عندما بدأت بتناول الدواء لأول مرة

"كأن شيئاً ما ظهر في ذهني وقال لي: كُلي كل شيء، هيا، أنتِ تستحقين ذلك لأنكِ لم تأكلي شيئاً لفترة طويلة".

بدأت تانيا، مديرة مبيعات في شركة لياقة بدنية كبيرة، بتناول حقن "ويجوفي" (Wegovy) لإثبات وجهة نظرها. إذ كانت تعاني من زيادة بالوزن، وتشعر بأنها "مُدّعية"، وتعتقد بأن رأيها لا يُقدّر في مجال عملها بسبب وزنها.

فهل ستُؤخذ على محمل الجد لو كانت أنحف؟

في النهاية، تقول إن شكوكها كانت في محلها. فبعد أن بدأت باستخدام الحقن، كان الناس يأتون إليها ويهنئونها على فقدانها للوزن، وشعرت أنها تُعامل باحترام أكبر.

ومع ذلك، خلال الأشهر الأولى من العلاج، عانت تانيا من الأرق، وشعرت بالغثيان طوال الوقت، والصداع، بل وبدأ شعرها يتساقط، وهو ما قد لا يكون بسبب الدواء مباشرة، ولكنه أحد الآثار الجانبية المحتملة لفقدان الوزن السريع.

وتقول "كان شعري يتساقط بغزارة". لكن من ناحية الوزن، كانت تحقق النتائج المرجوة. وتضيف "كنت قد خسرت في حينها حوالي 22 كيلوغراماً".

والآن، بعد مرور أكثر من 18 شهراً، تحولت التجربة البسيطة إلى تغيير جذري في حياتها، إذ فقدت 38 كيلوغراماً، وحاولت التوقف عن استخدام الحقن عدة مرات.

ولكن في كل مرة، وبعد أيام قليلة فقط، تقول إنها كانت تأكل كميات هائلة من الطعام لدرجة أنها تشعر "بالرعب الشديد".

هل عليها الاستمرار في تناول الدواء، والتعايش مع جميع آثاره الجانبية، أم تغامر وتجرب المجهول؟

أعلنت شركة نوفو نورديسك، المصنّعة لإبر ويجوفي، أن قرارات العلاج يجب أن تُتخذ بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية، وأن "الآثار الجانبية يجب أخذها بعين الاعتبار".

ويقول الدكتور حسين الزبيدي، طبيب عام متخصص في نمط الحياة، إن التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يكون أشبه بـ"القفز من منحدر".

ويضيف: "أرى الكثير من المرضى ممن يتوقفون فجأة عن تناول الدواء عند بلوغهم أعلى جرعة منه، لأنهم وصلوا إلى الوزن المستهدف".

ويصف الدكتور الزبيدي ذلك بأنه أشبه بـ"انهيار جليدي أو تسونامي". إذ تعود الرغبة الشديدة في تناول الطعام بسرعة، حتى في اليوم التالي.

ويشير إلى أن الأدلة المتوفرة حتى الآن تُظهر أنه بعد مرور ما بين سنة وثلاث سنوات على التوقف عن تناول الدواء، سيعود "جزء كبير" من الوزن المفقود.

ويقول: " ربما يعود ما بين 60 إلى 80 في المئة من الوزن الذي فقدته".

أمّا إيلين أوجلي، فمصممة على منع حدوث ذلك. وقد قررت البدء بتناول أدوية إنقاص الوزن لأنها وصلت إلى "مفترق طرق حاسم" في حياتها.

كانت أوجلي تعاني من زيادة مفرطة في الوزن لدرجة أنها اضطرت للتوقيع على إقرار يفيد باحتمالية عدم قدرتها على النجاة من عملية جراحية ضرورية.

وتقول إن بدء استخدامها لإبر مونجارو كان "فرصتها الأخيرة لتصحيح الوضع".

وتضيف: "كنت أتناول الطعام بنهمٍ شديدٍ بشكل عاطفي. إذا كنت سعيدة، كنت أتناول الطعام بنهم. وإذا كنت حزينة، كنت أتناول الطعام بنهم أيضاً. لم يكن الأمر يهمّني حقاً، لم أكن أملك أيّ رادعٍ على الإطلاق".

لكن عندما بدأت باستخدام الحقن، "توقف كل ذلك".

تقول إيلين إنها غيرت علاقتها بالطعام بالكامل أثناء تناولها أدوية إنقاص الوزن

أتاحت الحياة بدون "ضجيج الطعام" لإيلين، فرصة لإعادة النظر في علاقتها بالأكل. فقد بدأت بالاطلاع على مجالات التغذية ووضع نظام صحي يُغذي جسمها.

وتناولت الدواء لمدة 16 أسبوعاً قبل أن تبدأ بتقليل الجرعة تدريجياً على مدى ستة أسابيع، فخسرت 22 كيلوغراماً.

ومع فقدانها للمزيد من الوزن، وجدت أنها تستطيع ممارسة الرياضة أكثر. وعندما كانت تشعر بالإحباط، بدلاً من اللجوء إلى الطعام، كانت تمارس رياضة الجري.

ولكن عندما توقفت إيلين عن استخدام الإبر، بدأ وزنها يزداد تدريجياً، وهو ما تقول إنه "أربكها قليلاً".

لهذا السبب، يؤكد الدكتور الزبيدي على أهمية وجود الدعم المناسب. وقد أوصت الهيئة الوطنية للرقابة على الأدوية في المملكة المتحدة، بأن يتلقى المرضى ما لا يقل عن عام من الاستشارات المستمرة مع خطط عمل مُخصصة بعد توقفهم عن العلاج، لمساعدتهم على إجراء تغييرات عملية في حياتهم للحفاظ على وزنهم المثالي، والأهم من ذلك، الحفاظ على صحتهم.

ولكن بالنسبة لمن يدفعون ثمن الأدوية بأنفسهم، مثل تانيا وإيلين، فإن هذا النوع من الدعم ليس مضموناً دائماً.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، ظل وزن تانيا ثابتاً، وتشعر أن الدواء لا يُحدث تأثيراً يُذكر. لكنها تقول إنها لن تتوقف عن تناوله.

وأخيراً، وصلت إلى وزن تشعر فيه بالراحة. وفي كل مرة حاولت فيها التوقف، سرعان ما يتغلب عليها خوفها من استعادة الوزن، فتجد سبباً للعودة إلى الإبر.

وتقول تانيا: "طوال السنوات الـ38 من حياتي، كنت أعاني من زيادة الوزن، والآن فقدت 38 كيلوغراماً. لذلك، أشعر في قرارة نفسي وكأنني مدمنة على الاستمرار في تناوله لأنه يجعلني أشعر بالسيطرة".

ثم تتوقف للحظة لتتأمل، أنه ربما يكون الأمر عكس ذلك، وأن الدواء هو الذي يتحكم بها.

ويوضح الدكتور الزبيدي أن "الأمر كله يتعلق بوضع خطة للخروج من العلاج"، ويتساءل "ما هي تجارب هؤلاء الأشخاص بعد توقفهم عن استخدام الحقن؟".

ويشعر بالقلق من أنه بدون دعم إضافي للأشخاص الذين يمرون بهذه المرحلة الانتقالية، فإن العلاقة غير الصحية للمجتمع مع الطعام تعني أن القليل فقط سيتغيرون.

ويضيف "يجب أن تكون البيئة التي يعيش فيها الناس بيئةً تُعزز الصحة، لا زيادة الوزن، فالسمنة ليست نقصاً في هرمون GLP-1".

وفي بعض النواحي، يُخاطر الكثيرون بمستقبلهم عند التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن. وتلعب عوامل مثل نمط الحياة، والدعم، والحالة النفسية، والتوقيت دوراً هاماً في كيفية تطور حياتهم بعد التوقف عن تناول هرمون GLP-1.

وتستمر تانيا في تناول الدواء، وهي تُدرك تماماً إيجابيات وسلبيات هذا القرار. أمّا إيلين فتشعر أن هذه المرحلة قد انتهت. فقد خسرت أكثر من 51 كيلوغراماً حتى الآن.

وتقول: "أريد أن يعلم الناس أن الحياة بعد التوقف عن تناول مونجارو يُمكن أن تكون مستدامة أيضاً".

وتؤكد شركة إيلي ليلي، المُصنّعة لإبر المونجارو، أن "سلامة المرضى هي أولويتها القصوى"، وأنها "تُشارك بفعالية" في مراقبة وتقييم المعلومات وتقديمها إلى الجهات التنظيمية والأطباء.