إيلاف من لندن: أعلنت شرطة لندن عن اعتقال غريتا ثونبرغ خلال احتجاجٍ لدعم مضربي منظمة "فلسطين أكشن" عن الطعام.

يُظهر مقطع فيديو نشرته جماعة احتجاجية محظورة الناشطة السويدية البالغة من العمر 22 عامًا وهي تحمل لافتة كُتب عليها: "أنا أدعم أسرى منظمة فلسطين أكشن. أنا أعارض الإبادة الجماعية".

وأُلقي القبض على الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ في وسط لندن خلال مظاهرةٍ لدعم مضربي منظمة "فلسطين أكشن" عن الطعام.

وأعلنت شرطة مدينة لندن أن امرأةً تبلغ من العمر 22 عامًا قد اعتُقلت لعرضها لافتةً تدعم منظمة "فلسطين أكشن" المحظورة، في انتهاكٍ للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

في مقطع فيديو نشرته جماعة "أسرى من أجل فلسطين" الاحتجاجية، تظهر السيدة ثونبرغ وهي تحمل لافتةً كُتب عليها: "أنا أدعم أسرى منظمة فلسطين أكشن. أنا أعارض الإبادة الجماعية" خلال مظاهرةٍ أمام مكاتب شركة "أسبن للتأمين" في وسط لندن.

وزعمت الجماعة أنها استهدفت الشركة صباح الثلاثاء لأنها تُقدّم خدماتٍ لشركة "إلبيت سيستمز" الدفاعية المرتبطة بإسرائيل.

وقام ناشطان برشّ طلاءٍ أحمر على واجهة المبنى قبل وصول الشرطة وإلقاء القبض عليهما.

وحضرت الناشطة السويدية التجمع في لندن لدعم عدد من أعضاء الجماعة المحظورة المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

3 مضربين

وأفادت التقارير أن ثلاثة على الأقل ممن بدأوا الإضراب توقفوا عنه لتدهور حالتهم الصحية، بينما يواصل آخرون إضرابهم.

ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء استضافة المملكة المتحدة لمصانع الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة، ورفع الحظر عن حركة "العمل الفلسطيني"، ووقف إساءة معاملة السجناء، والإفراج الفوري عنهم بكفالة.

وقد زارهم عدد من السياسيين، وحذر بعضهم الحكومة من احتمال وفاة السجناء المضربين في الأيام المقبلة. لكن الحكومة أصرت على أنها لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية.

وقال اللورد تيمبسون، وزير السجون: "هؤلاء السجناء متهمون بجرائم خطيرة، من بينها السطو المشدد والإتلاف الجنائي"، وأضاف: "قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص قضاة مستقلين، ويحق للمحامين تقديم مرافعات أمام المحكمة نيابة عن موكليهم."

وقال الوزير: لن يجتمع الوزراء معهم - فنظامنا القضائي قائم على مبدأ فصل السلطات، والقضاء المستقل هو حجر الزاوية فيه. سيكون تدخل الوزراء في القضايا القانونية الجارية مخالفًا للدستور وغير لائق بتاتًا.

وصرح متحدث باسم شرطة مدينة لندن قائلًا: "في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم، استُخدمت المطارق والطلاء الأحمر لتخريب مبنى في شارع فنشيرش.

واضاف: "أُلقي القبض على رجل وامرأة للاشتباه في ارتكابهما جريمة تخريب. وقد قاما بلصق نفسيهما بالقرب من مكان الحادث، ويعمل ضباط متخصصون على إطلاق سراحهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة".

وقال المتحدث: "وبعد فترة وجيزة، حضرت امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا إلى مكان الحادث أيضًا. وقد أُلقي القبض عليها لعرضها غرضًا (في هذه الحالة لافتة) يدعم منظمة محظورة (في هذه الحالة منظمة فلسطين آكشن) بما يخالف المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2000."

ابادة جماعية

وقال متحدث باسم منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين": "رفعت غريتا ثونبرغ لافتة كُتب عليها: "أنا أدعم سجناء منظمة فلسطين للعمل". أنا أعارض الإبادة الجماعية.

وأضاف: "ليس من الواضح ما إذا كانت شرطة العاصمة قد ارتكبت خطأً آخر في تفسير الحظر غير المبرر على حركة فلسطين، أم أن الدولة قد صنّفت كل من يُعرب عن دعمه للسجناء المحتجزين بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للتحرك لوقف الإبادة الجماعية، إرهابيين مزعومين.

وقال المتحدث: "إذا كان الاحتمال الأول هو الصحيح، فإننا نتطلع إلى إطلاق سراح غريتا فورًا دون توجيه أي تهمة إليها. "أما إذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فسيكون ذلك يومًا أسود آخر لحكومة كير ستارمر الداعمة للإبادة الجماعية.

وخص ال القول: "إن وصفهم لأشخاص ليسوا إرهابيين بالإرهابيين لا يهدف إلى حماية العامة، بل إلى حماية الشركات التي تربح من الإبادة الجماعية، ودولة إسرائيل نفسها التي ترتكب الإبادة الجماعية."