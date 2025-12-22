إيلاف من لندن: تحدث تقارير في لندن عن مخاوف من وفاة سجينة من حركة العمل الفلسطيني (Palestine Action) مضربة عن الطعام في السجن بعد 43 يومًا من الامتناع عن الطعام.

وتقول عائلة السجينة توتا خوجة من حركة العمل الفلسطيني، في يومها الثالث والأربعين من الإضراب عن الطعام، إنها قد تموت في السجن إذا لم تتدخل الحكومة البريطانية.

وخوجة، البالغة من العمر 29 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي منذ 13 شهرًا، في انتظار محاكمتها. وقالت شقيقتها الصغرى رحمة لشبكة (سكاي نيوز) إنها تعاني من صداع مستمر، ومشاكل في الحركة، ولم تعد قادرة على الوقوف للصلاة. ويخشون الأسوأ.

وقالت رحمة: "أعلم أنها قد أعطت تعليماتها للأطباء بشأن ما يجب فعله في حال انهيارها، وما يجب فعله في حال وفاتها". وأضافت: "إنها في التاسعة والعشرين من عمرها فقط، لم تبلغ الثلاثين بعد، ولا ينبغي لأحد أن يفكر في ذلك".

,اضافت: "إنها رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام، ومحاكمتها لن تبدأ حتى أبريل من العام المقبل، ويتم رفض الإفراج عنها بكفالة باستمرار."

وقالت رحمة، البالغة من العمر 17 عامًا، إنه على الرغم من مرضها، تتصل بها توتا من السجن يوميًا لمساعدتها في واجباتها المدرسية. "إنها بمثابة أمي. توفيت والدتنا عندما كنت صغيرة جدًا".

لقد اعتنت بي توتا وبإخوتي، وكانت تحرص على قراءة قصص ما قبل النوم لنا." هي دائماً بجانبي، وحتى من داخل السجن، تساعدني في أداء واجباتي المدرسية والمراجعة للامتحانات.

وأضافت رحمة: "أختي إنسانة حنونة ومحبة. أشعر وكأن الدولة قد انتزعت جزءاً مني".

وتوتا واحدة من ثمانية سجناء من حركة العمل الفلسطيني مضربين عن الطعام. جميعهم رهن الحبس الاحتياطي، بانتظار محاكمتهم بتهم تتعلق بعمليات سطو أو إتلاف ممتلكات، وقد أمضى بعضهم أكثر من 12 شهراً في الحجز. وينفي جميعهم التهم الموجهة إليهم.

مطالب المضرببين

يطالب المضربون عن الطعام بإنهاء استضافة المملكة المتحدة لمصانع الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة، ورفع الحظر عن حركة العمل الفلسطيني، ووضع حد لسوء معاملة السجناء، والإفراج الفوري عنهم بكفالة. وتحذر عائلاتهم من أن مواطنين بريطانيين شباباً سيموتون في سجون المملكة المتحدة دون أن يُدانوا بأي جريمة.

وينص القانون البريطاني على حدود زمنية للاحتجاز لحماية المتهمين غير المدانين من خلال منع احتجازهم قبل المحاكمة لفترة طويلة. وتُلزم اللوائح المنظمة لهذه الحدود النيابة العامة بالمضي قدماً في القضايا حتى المحاكمة بجدية. بسرعة.

الحكومة لن تتدخل

وأعلنت الحكومة أنها لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية. وصرح وزير الدولة لشؤون السجون والمراقبة والحد من العودة إلى الإجرام، اللورد تيمبسون، قائلاً: "هؤلاء السجناء متهمون بجرائم خطيرة، من بينها السطو المشدد والإتلاف الجنائي.

وقال: "قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص قضاة مستقلين، ويحق للمحامين تقديم مرافعاتهم أمام المحكمة نيابةً عن موكليهم".

وااف تيمبسون: "لن يجتمع الوزراء معهم - فنظامنا القضائي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء المستقل هو حجر الزاوية في نظامنا." سيكون تدخل الوزراء في القضايا القانونية الجارية مخالفًا للدستور وغير لائقٍ بتاتًا".

ويوم الاثنين، ستحتفل توتا بعيد ميلادها الثلاثين خلف القضبان. وقالت أختها رحمة إنه لن يكون هناك كعكة عيد ميلاد. وأضافت: "إن وسيلة مقاومتها الوحيدة هي جسدها، وهو ما تستخدمه ضد الدولة".

وامتنع متحدث باسم سجن بيتربورو عن التعليق على أفرادٍ بعينهم، لكنه قال إن جميع السجناء يُدارون وفقًا لسياسات وإجراءات الحكومة.

وأضاف: "إذا كان لدى أي سجين شكاوى محددة، فإننا نشجعه على طرحها مباشرةً مع إدارة السجن، حيث توجد قنوات عديدة متاحة لمعالجة مثل هذه الشكاوى".