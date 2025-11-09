إيلاف من لندن: تطارد الشرطة البريطانية، سجينا "هرب" بعد إطلاق سراحه من سجن واندزورث بجنوب لندن، لحضور حفل زفاف شقيقه.

تبحث الشرطة عن شون ميدلبرو (32 عاما)، أحد متظاهري حركة فلسطين آكشن، والذي لم يعد إلى سجن جنوب لندن.

وقالت (سكاي نيوز) إن أحد متظاهري حركة فلسطين، الذي أُطلق سراحه مؤقتًا من السجن لحضور حفل زفاف شقيقه، لم يعد إلى سجن واندزورث.

ويُعتقد أنه أُفرج عنه بكفالة من قاضٍ لحضور حفل زفاف شقيقه، لكنه لم يعد.

ووُجهت إلى ميدلبرو تهمة التخطيط المزعوم لنشطاء لتعطيل بورصة لندن عن طريق تقييد أنفسهم بالمبنى.

حركة فلسطين

وحُظرت حركة فلسطين رسميًا كمنظمة إرهابية في وقت سابق من هذا العام.

وصرح متحدث باسم الحكومة بأن "قرارات المحكمة يتخذها القضاة - بشكل مستقل عن الحكومة".

وأضاف: "يُعدّ الهروب جريمة جنائية خطيرة، وقد يواجه أي متهم يرتكب هذه الجريمة عقوبة سجن أطول".

ويُمثّل رفض للعودة إلى سجن واندزورث بجنوب لندن أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث المحرجة لنظام العدالة، بعد ثلاث حالات إفراج خاطئة بارزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفع عدد هذه الأخطاء مؤخرًا، حيث بلغ 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة قدرها 128% عن 115 حالة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.

وصرحت وزيرة الثقافة ليزا ناندي بأن الحكومة "تُسيطر" على أزمة السجون، مضيفةً أنه "من غير المقبول" أن يرتفع عدد السجناء الذين يُفرج عنهم خطأً.

وأضافت أن وزير العدل ديفيد لامي عيّن مسؤولاً رفيع المستوى "للتأكد من أننا نُسيطر على هذه الأزمة".

هروب الجزائري

وأُطلق سراح إبراهيم قدور شريف، وهو جزائري يبلغ من العمر 24 عامًا، مرتكب جرائم جنسية، عن طريق الخطأ من سجن واندزورث في 29 أكتوبر/تشرين الأول - بعد خمسة أيام فقط من إطلاق سراح هادوش كيباتو، وهو مجرم جنسي مهاجر، من سجن تشيلمسفورد في إسيكس، وهو حدثٌ بارز.

وصل قدور شريف إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني، وهو ليس طالب لجوء، ولكن يُعتقد أنه تجاوز مدة تأشيرة زيارته، وبدأت إجراءات ترحيله.

وصوّرت قناة سكاي نيوز لحظة اعتقال قدور شريف يوم الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصل كيباتو إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني قبل أن يعتدي جنسيًا على طفلة، مما أدى إلى سجنه. ومنذ ذلك الحين، أُعيد القبض عليه ورُحّل.

أُطلق سراح رجل ثالث، وهو المحتال ويليام سميث، البالغ من العمر 35 عامًا، عن طريق الخطأ من سجن واندزورث في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه سلم نفسه يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني.