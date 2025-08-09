إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص في احتجاج حاشد اليوم السبت، دعمًا لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة.

حُظرت جماعة "فلسطين أكشن Palestine Action" منذ 5 يوليو/تموز، ما يجعل إظهار الدعم لها جريمة جنائية، لكن الشرطة قالت إن "عددًا كبيرًا" من المشاركين كانوا يحملون لافتات تدعمها.

وقالت منظمة "الدفاع عن محلفينا" إن ما يصل إلى 700 شخص كانوا حاضرين في الفعالية في ساحة البرلمان، وزعمت أن الشرطة تستعد لـ"أكبر عملية اعتقال جماعي في تاريخها".

وأضافت الجماعة أن من بين المعتقلين (معظم بيغ) المعتقل السابق في غوانتانامو، وموظفين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأعضاء من طائفة الكويكرز، وشخصا كفيفا يستخدم كرسيًا متحركًا.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن "عددًا كبيرًا من الأشخاص" شوهدوا "يرفعون لافتات تعبر عن دعمهم لجماعة "فلسطين أكشن"، وهي جماعة محظورة".

اعتداءات

وكتبت الشرطة في منشور على موقع X: "ألقينا القبض على 200 شخص في ساحة البرلمان بعد ظهر اليوم". وأضافت أنه تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة.

وفي منشور سابق، كتبت: "بينما كان العديد ممن بقوا في الساحة من الإعلاميين والمتفرجين، لا يزال هناك أشخاص يحملون لافتات تدعم حركة فلسطين. ويعمل الضباط بثبات وسط الحشود لتنفيذ المزيد من الاعتقالات".

دخل قانون حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ في 5 يوليو، مما يجعل إظهار الدعم للمنظمة جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.

وأعلنت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" أن الاحتجاج سيستمر في وقت سابق من هذا الأسبوع على الرغم من الحظر، وذلك بعد عدة مظاهرات مماثلة أخرى منذ الحظر الشهر الماضي.

واليوم السبت، قال متحدث باسم المجموعة إن "حركة فلسطين والأشخاص الذين يحملون لافتات كرتونية لا يشكلون أي خطر على عامة الناس".

ووُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص نتيجة نشاط غير قانوني لحركة فلسطين.

وسيمثل جيريمي شيبام، 71 عامًا، من غرب ساسكس، وجوديت موراي، 71 عامًا أيضًا، من ساري، وفيونا ماكلين، 53 عامًا، من هاكني شرق لندن، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 16 سبتمبر.

كما انطلقت مسيرة أخرى نظمها ائتلاف فلسطين، وهي جماعة مستقلة، من ساحة راسل وتجمعت في وايتهول.

وأفادت شرطة العاصمة بأنه تم اعتقال شخص هناك لحمله لافتة تدعم "العمل من أجل فلسطين".

تجمعت الحشود في ساحة البرلمان بحلول الساعة الواحدة ظهرًا، وشوهد أشخاص يكتبون على لافتات "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم العمل من أجل فلسطين".

والتزم الكثيرون الصمت بينما ردد آخرون هتافات مؤيدة لفلسطين.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، في بيان سابق: "لقد أوضح وزير الداخلية أن حظر منظمة "فلسطين أكشن" لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على الحقوق الفلسطينية.

واضاف: "ينطبق هذا الحظر فقط على منظمة محددة وضيقة الأفق لا تعكس أنشطتها أو تمثل آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين يواصلون ممارسة حقوقهم الأساسية في الاحتجاج على قضايا مختلفة."

ويواجه الحظر طعنًا قانونيًا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن منحت المحكمة العليا هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، مراجعة قضائية كاملة.