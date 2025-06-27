إيلاف من لندن: أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تحقق في حادثة وقعت في قاعدة سلاح الجو الملكي بريز نورتون، القبض على أربعة أشخاص.

وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنكلترا في بيان لها بأنه أُلقي القبض على امرأة (29 عامًا) بلا سكن ثابت، ورجلين (36 و24 عامًا) من لندن، للاشتباه في ارتكابهم أعمالًا إرهابية أو إعدادهم لها أو التحريض عليها، بما يخالف المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.

وأُلقي القبض على امرأة أخرى (41 عامًا) بلا سكن ثابت، للاشتباه في مساعدتها أحد المجرمين.الاعتقالات، التي جرت أمس [الخميس] في نيوبري، بيركشاير، وفي لندن، على صلة بحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة [الماضي]، حيث لحقت أضرار بطائرتين في قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقالت الشرطة: "المعتقلون محتجزون حاليًا لدى الشرطة بينما لا تزال التحقيقات جارية".

ونشرت منظمة "فلسطين أكشن" مقطع فيديو على الإنترنت تزعم فيه وقوفها وراء أعمال التخريب في قاعدة أوكسفوردشاير الجوية يوم الجمعة الماضي.

وُضعت مراجعة أمنية شاملة في جميع أنحاء "القطاع الدفاعي" عقب الاختراق.