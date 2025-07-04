إيلاف من لندن: سيتم حظر حركة فلسطين رسميًا كجماعة إرهابية محظورة في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن رفض قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية إصدار أمر مؤقت يمنع هذه الخطوة.

رفض قاضي المحكمة العليا طلبًا للحصول على "إعفاء مؤقت" لوقف سريان التشريع الذي يحظر الحركة مؤقتًا عند منتصف ليل السبت.

تصويت البرلمان

صوّت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بحظر الحركة الاحتجاجية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وقد أيّد مجلس اللوردات هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يدخل هذا التعديل القانوني، الذي يُضيف حركة "فلسطين أكشن" إلى قائمة المنظمات المحظورة، إلى جانب تنظيمات مثل القاعدة وداعش وحزب الله، حيز التنفيذ منتصف الليل.

ويُجرّم هذا التعديل الانضمام إلى حركة "فلسطين أكشن" أو دعمها، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بينما يُعاقب حتى ارتداء قميص أو شارة تحمل اسم الحركة بالسجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى.

وأعلنت السيدة كوبر عن خطط لحظر حركة "فلسطين أكشن" بعد أن زُعم أن طائرتين من طراز "فويجر" تضررتا في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في أوكسفوردشاير في 20 يونيو/حزيران، والتي قالت الشرطة إنها تسببت في أضرار تُقدر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

لكن المحكمة العليا استمعت إلى أن القرار اتُخذ قبل الحادثة، وفي وقت مبكر من مارس/آذار من هذا العام.

وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، تسعى إلى تقديم طعن قانوني ضد وزارة الداخلية، ومن المقرر عقد جلسة استماع للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتقدم محاموها بطلب "إذن مؤقت" لمنع نفاذ التشريع مؤقتًا، بحجة أن الكاتبة الأيرلندية سالي روني، مؤلفة رواية "أناس عاديون"، كانت من بين المؤيدين الذين يخشون "التداعيات".

وتجمع حوالي مئتي متظاهر خارج المحكمة دعمًا للمجموعة، ولوّح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، وارتدوا الكوفية، وحملوا لافتات.

كما وصل متظاهرون مضادون وسط تواجد مكثف للشرطة.

تقليد عريق

وقال رضا حسين، أحد المحامين الثلاثة عشر داخل قاعة محكمة مكتظة بالصحفيين وأفراد من الجمهور، إن موكلته السيدة عموري استلهمت "التقليد العريق" للعمل المباشر في المملكة المتحدة من الناشطات المطالبات بحق المرأة في التصويت والناشطات المحتجات على نظام الفصل العنصري وحرب العراق.

وقال: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي تسعى فيها جماعة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف إلى حظرها كمنظمة إرهابية".

وأضاف: "نطلب منكم تعليق ما نعتبره إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية، حتى 21 يوليو/تموز، في المقام الأول، وهو أمر غريب عن التقاليد الأساسية للقانون العام ومخالف لقانون حقوق الإنسان".

وقالت بلين ني غرالاي، الذي يمثل السيدة عموري أيضًا، إنه إلى جانب مئات القمصان المتداولة، فإن البدلات الحمراء المرتبطة بالجماعة، وحتى الكوفيات، قد "تثير الشكوك حول عضويتها".

تأثير مثبط

قالت إن الحظر سيكون له "تأثير مُثبِّط" على الاحتجاج وحرية التعبير، إذ يُجرِّم "مجموعة واسعة من السلوكيات"، وستكون له عواقب "وخيمة وبعيدة المدى" قادرة على التأثير على "أعداد هائلة" من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

لكن بن واتسون، ممثل الحكومة، قال إن الأعضاء السابقين سيظلون أحرارًا في التعبير عن آرائهم، ولن يُعاملوا بشكل مختلف حتى لو تضمنت احتجاجاتهم عملاً مباشرًا يُعدّ جريمة.

مجال الطعن

وجادل بأن الحظر المؤقت سيُمثّل "تشويهًا خطيرًا للنظام القانوني"، وأن بإمكان منظمة "فلسطين أكشن" الطعن في قرار وزير الداخلية أمام محكمة متخصصة، بدلًا من المحكمة العليا.

وقال: "إن القضية الخطيرة التي يجب النظر فيها تُلبّى بالكامل من خلال الحل البديل المناسب الذي وفره البرلمان".

وخلص إلى القول: "حتى لو خلصت المحكمة إلى وجود مجال متبقٍّ للمراجعة القضائية... فإننا نُصرِّح بكل احترام بأن المحكمة بحاجة إلى النظر في النظام المُصمَّم خصيصًا الذي وفره البرلمان".