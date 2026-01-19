إيلاف من القاهرة: تحركت الحكومة المصرية سريعاً لمواجهة ادعاءات نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" الذي سبق له خوض تجربة احترافية كبيرة في ملاعب أوروبا، والذي أكد في آخر ظهور إعلامي له أن منتخب مصر في عهد المدرب حسن شحاتة كان يحصل على البطولات الأفريقية بالسحر والشعوذة، وأشار إلى أن "مشايخ الشعوذة" كانوا يعملون مع حسن شحاته، ويأمرونه باستبعاد ميدو لأنه لا يؤمن بأعمال السحر.

استمعوا لشهادة ميدو اشهر لاعب كرة في مصر



الاتحاد المصري لكرة القدم كان يستخدم السحر في مواجهة الخصوم . pic.twitter.com/1NWTitTcqL — Hoda Jannat (@Hodajannat7) January 16, 2026

التحرك الحكومي المصري أسفر عن قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، اليوم الاثنين، برئاسة خالد عبدالعزيز، بمنع ظهور أحمد حسام "ميدو" في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم (180) لسنة 2018، لحين انتهاء التحقيق معه.

وأوضح بيان المجلس الأعلى للإعلام أن القرار جاء نتيجة تصريحات ميدو التي أساءت وشككت في الإنجازات الرياضية للمنتخب الوطني المصري بين عامي 2006 و2010، وهي الحقبة الذهبية التي يفتخر بها المصريون، فقد شهدت هذه الفترة تتويج مصر بثلاثية قارية تاريخية، ورفع المصريون رصيدهم إلى 7 بطولات قارية.

ويستند قرار منع ظهور ميدو في الإعلام إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع لأحمد حسام "ميدو"، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.

يأتي هذا القرار على خلفية ظهور ميدو في بودكاست مع الإعلامي أبوالمعاطي زكي، حيث تناول استعانة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، المعلم حسن شحاتة، ببعض الشيوخ خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار ميدو في تصريحاته إلى أن استبعاده من نسخة 2010 كان بسبب قرار "الشيخ" الذي يستعين به حسن شحاتة، مؤكداً أنه كان أفضل لاعب في مصر آنذاك، ولكن تم استبعاده بطلب من "شيخ الشعوذة والسحر".

وعقب احالته للتحقيق قال ميدو في بيان صدر عنه إنه يحترم منتخب مصر والكابتن حسن شحاتة، وقد تم اجتزاء تصريحاته بهدف الإساءة، وأنه فخور بالفترة التي أمضاها مع المنتخب المصري، خاصة أنه كان أحد نجوم هذه الفترة، وشارك في تحقيق منتخب مصر انجازات كروية قارية كبيرة، وتحديداً الفوز ببطولة أمم افريقيا 2006 في مصر، وكان حينها لاعباً أساسياً في المنتخب المصري، ولكن تم استبعاده بعد مشكلته الشهيرة مع الكابتن حسن شحاته، حينما رفض ميدو الخروج من الملعب معترضاً على تبديله.

من هو أحمد حسام "ميدو"؟

أحمد حسام، المعروف بـ "ميدو"، هو لاعب كرة قدم مصري محترف سابق ومدرب حالي وشخصية إعلامية بارزة. ولد في 23 فبراير "شباط" 1983 في القاهرة.

أبرز محطات مسيرته:

- الاحتراف الأوروبي: يُعد من أبرز اللاعبين المصريين الذين خاضوا رحلة احترافية مبكرة وناجحة في أوروبا، حيث لعب لأندية كبرى مثل أياكس أمستردام، ومارسيليا، وروما، وتوتنهام هوتسبير.

- المنتخب الوطني: مثل المنتخب المصري في العديد من البطولات، وكان جزءاً من الفريق الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2006.

- التدريب: اتجه للتدريب بعد الاعتزال، حيث تولى قيادة أندية مثل نادي الزمالك (وحقق معه كأس مصر كأصغر مدرب في تاريخ النادي)، والإسماعيلي، ووادي دجلة.

- الإعلام: يعمل حالياً كمحلل رياضي ومقدم برامج تليفزيونية شهير، ويُعرف بآرائه الجريئة والمثيرة للجدل في الوسط الرياضي.

