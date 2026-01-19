ملبورن : نجت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، من فخ الصينية يوان يويه القادمة من التصفيات، وفازت عليها بعد مجموعة أولى بالغة الصعوبة 7 6 (7 5) و6 3 الإثنين على ملعب رود ليفر، في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

بعد أكثر من ساعتين، تأهلت شفيونتيك لمواجهة التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الثاني، بعدما شكّل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لابنة الـ 24 عاما التي خسرت آخر مباراتين لها في منافسات الفردي في كأس يونايتد أمام الاميركية كوكو غوف والسويسرية بيليندا بنتشيتش.

وأثار ارتكاب شفيونتيك 35 خطأ مباشرا القلق أمام لاعبة لم تتجاوز الدور الأول سوى مرة واحدة في 13 مشاركة سابقة لها في بطولات الغراند سلام.

قالت الفائزة بستة ألقاب كبرى "كنت متوترة بعض الشيء في البداية، لم أبدأ بشكل جيد، واستغلت هي الفرصة".

وأضافت "لكني كنت أعلم أنني إذا بذلت قصارى جهدي، فسأقدم أداء أفضل".

وتوجت شفيونتيك بأربعة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة وبلقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ومثله في ويمبلدون، لكن كأس ملبورن بارك ظلّ بعيد المنال عنها إذ وصلت إلى الدور نصف النهائي مرتين من دون أن تتجاوزه قط.

انتصارات سهلة لغوف وأنيسيموفا وبيغولا

واستهلت غوف، المصنفة ثالثة عالميا، مغامرتها بفوز سهل على الأوزبكستانية كاميلا رحيموفا 6 2 و6 3.

واضطرت ابنة الـ 21 عاما إلى التغلب بداية على ارسالها الضعيف، للفوز على رحيموفا المولودة في روسيا وبلوغ الدور الثاني حيث ستواجه الصربية أولغا دانيلوفيتش الفائزة على المخضرمة الأميركية فينوس وليامس.

بدا على غوف، التي كان أفضل أداء لها في ملبورن هو بلوغ نصف النهائي عام 2024، علامات الإحباط بعد ارتكابها 6 أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى 19 خطأ مباشرا.

تمكنت من التعويض والفوز بالمجموعة الأولى بارسال ساحق، ثم الثانية بكسر ارسال منافستها بعد ساعة و39 دقيقة.

وبدورها، بدأت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة، سعيها نحو بلوغ نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثالثة تواليا بعد ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي بفوز ساحق على السويسرية سيمونا فالترت 6 3 و6 2 في ساعة على ملعب مارغريت كورت.

ورافقت جيسيكا بيغولا السادسة مواطنتيها إلى الدور الثاني بفوزها الساحق على الروسية أناستاسيا زاخاروفا 6 2 و6 1.

واحتشدت الجماهير لمشاهدة الشابة الفليبينية ألكسندرا إيالا (20 عاما)، لكنها خيبت الآمال بخسارتها أمام الأميركية أليسيا باركس الأقل تصنيفا 6 0 و3 6 و2 6، معترفة أن الأمر كان "مربكا بعض الشيء" حيث تخوض منافسات الدور الرئيس في ملبورن بارك للمرة الأولى.

مدفيديف يواصل بسجل مثالي

لدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثاني بفوزه على الهولندي يسبر دي يونغ (73) بنتيجة 7 5 و6 2 و7 6 (7 2).

قال مدفيديف المصنف 12 عالميا "كان بإمكاني أن أكون أكثر دقة في بعض الأحيان، لذا آمل في أن أكون كذلك في الأدوار القادمة".

وبلغ الروسي نهائي بطولة ملبورن أعوام 2021 و2022 و2024، لكنه ودّع البطولة في العام الماضي من الدور الثاني.

وسيواجه مدفيديف، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز 2021 والمصنف الاول عالميا سابقا، الفرنسي كنتان أليس (83) في محاولة لبلوغ الدور الثالث.

ولا يزال سجل الروسي خاليا من الهزائم هذا العام بعد فوزه في وقت سابق من هذا الشهر بلقب دورة بريزبين، حيث حقق خمسة انتصارات تواليا ليحرز لقبه الـ 22 في مسيرته.

واضطر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم للانسحاب من الدور الأول بسبب ألم في ساقه اليسرى.

وانسحب المصنف الثامن عالميا من مباراته أمام البرتغالي نونو بورغيش (46) بعدما كان متأخرا بنتيجة 6 3 و4 6 و4 6.

وبذل السويسري ستان فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، قصارى جهده للتغلب على الصربي لاسلو دجيري 5 7 و6 3 و6 4 و7 6 (7 4) أمام جماهير ملعب كيا أرينا التي شجعته بحماس في موسمه الأخير قبل اعتزاله.

صعّب السويسري، المصنف 139 عالميا، الأمور على نفسه حيث أتيحت له 18 فرصة لكسر إرسال منافسه، لكنه لم يستغل سوى ثلاث منها في مباراة مرهقة استمرت 3 ساعات و20 دقيقة.