الرباط : اختير مهاجم المنتخب السنغالي سادية مانيه افضل لاعب في النسخة الخامسة والثلاثين من كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى اللقب الثاني في تاريخه بالفوز على المغرب المضيف 1 0 بعد التمديد في المباراة النهائية الأحد في الرباط.

وانهى مانيه، مهاجم النصر السعودي، البطولة بهدفين، أحدهما في مرمى مصر في نصف النهائي (1 0) مع ثلاث تمريرات حاسمة.

وكان مانيه (33 عاما) أعلن عقب الفوز على الفراعنة ان المباراة النهائية ستكون الاخيرة له في العرس القاري مع "أسود التيرانغا".