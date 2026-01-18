الرباط : بخرت السنغال حلم المغرب بالتتويج على أرضه وظفرت باللقب الثاني في تاريخها عندما تغلبت عليه 1 0 بعد التمديد الأحد على ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط أمام 66526 متفرجا.

سجل باب غي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 مانحا بلاده اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول عام 2022 في الكاميرون، فيما أهدر ابراهيم عبد القادر دياس ركلة جزاء (90+24) للمغرب الذي كان يمنّي النفس بلقبه الثاني أيضا والأول منذ عام 1976.

ولعب المغرب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 102 من الشوط الاضافي الاول بسبب إصابة بديله حمزة ايغامان حيث اكمل مدربه وليد الركراكي تبديلاته الستة.

توقفت المباراة لنحو 15 دقيقة بسبب شغب جماهير "أسود التيرانغا" احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الوقت الاصلي لأسود الأطلس.

وتعرض ابراهيم دياس لعرقلة من المدافع الحاجي مالك ضيوف فاستدعي الحكم من قبل حكم الفيديو المساعد واحتسب ركلة جزاء.

ونزلت الجماهير السنغالية إلى حافة الملعب وألقت بكراسي المصورين الصحافيين، قبل أن تتدخل قوات الامن للسيطرة على الموقف.

وطالب المسؤولون عن المنتخب السنغالي اللاعبين بالانسحاب من الملعب، وفعلوا ذلك قبل أن يعودوا بعد إلحاح شديد من المهاجم ساديو مانيه.

وانبرى دياس إلى ركلة الجزاء بطريقة بانينكا بين يدي الحارس إدوارد ميندي الذي أمسك الكرة فاحتكما الى التمديد الذي استغلته السنغال وخرجت فائزة.

وحافظت السنغال على سجلها الخالي من الهزائم في 18 مباراة في العرس القاري (13 فوزا و5 تعادلات) وتحديدا منذ خسارة نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر 0 1.

وهي المرة الاولى التي يلتقي فيها المنتخبان في العرس القاري والـ32 في المجمل حيث فاز المغرب 18 مرة مقابل سبع هزائم وسبع تعادلات.

في المقابل، خسر المغرب النهائي الثاني في تاريخه بعد الاول قبل 22 عاما وتحديدا في تونس 2004 عندما خسر امام المنتخب التونسي المضيف 1 2.