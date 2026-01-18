لندن : أهدر أستون فيلا هدية مانشستر يونايتد الذي أسقط جاره سيتي، وخسر فرصة الانفراد بالوصافة بعد سقوطه أمام ضيفه إيفرتون 0 1 الأحد في المرحلة 22 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان يمكن لفيلا (43 نقطة) الذي يتأخر عن سيتي بفارق الأهداف فقط، أن ينفرد بالمركز الثاني بعد خسارة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المفاجئة أمام يونايتد السبت.

لكن لاعبو المدرب الإسباني أوناي إيمري سقطوا على أرضهم للمرة الأولى منذ 31 آب/أغسطس، والثانية فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات، أمام إيفرتون الذي دخل نادي العشرة الأوائل بفوز ثان فقط في آخر سبع مباريات بالدوري، رافعا رصيده إلى 32 نقطة.

وكان هدف الفرنسي تييرنو باري كافيا لإيفرتون لاقتناص الفوز والخروج بشباك نظيفة، علما أنه صاحب خامس أقوى خط دفاع في البطولة (25 هدفا).

سجل باري هدفه بعد خطأ دفاعي من الإسباني باو توريس الذي لعب كرة نحو دوايت ماكنيل، سددها مباشرة وتصدى لها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس، لكنها تهادت أمام الفرنسي الذي تابعها في الشباك (59).

وفي مباراة ثانية، عرقل ولفرهامبتون، متذيل الترتيب ضيفه نيوكاسل يونايتد وأجبره على التعادل سلبا الأحد في المرحلة 22، موقفا سلسلة انتصاراته المتتالية.

وكان نيوكاسل يمنّي النفس بتحقيق انتصار رابع تواليا في الدوري خاصة أمام فريق لم يفز سوى في مباراة واحدة هذا الموسم واكتفى بأربعة تعادلات قبل مباراة الأحد.

لكن فريق المدرب إيدي هاو سقط في فخ التعادل واكتفى برفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، في حين حصل ولفرهامبتون على نقطته الثامنة فقط.

وفشل نيوكاسل في تشكيل خطورة مقنعة للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، على الرغم من استعادة خدمات المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا الذي كان غاب لخمس مباريات بسبب الإصابة وشارك في الشوط الثاني في الخسارة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة.

ويأتي التعادل المخيّب قبل استضافة أيندهوفن الهولندي الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث نيوكاسل عن انتصار رابع للتقدم بمحاولة التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي عبر المراكز الثمانية الأولى.