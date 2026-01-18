إيلاف من دبي: في تعاون فني جديد يعزز حضور القصيدة الإماراتية في المشهد الغنائي العربي، أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنيته الأحدث بعنوان "لا تبطي"، والتي صاغت كلماتها الشاعرة الإماراتية "جموح". يأتي هذا العمل ليمثل تجديداً لشراكة إبداعية ناجحة بين صوت "السندباد" وبين الكلمة الشعرية المحملة بالعاطفة والجزالة التي تميزت بها "جموح" في مسيرتها.

العمل الذي أنتجته شركة "الخوار للإنتاج الفني"، حمل توقيع الملحن عادل عبدالله، فيما تولى التوزيع الموسيقي أحمد الرضوان. وقد شهدت الأغنية اهتماماً تقنياً لافتاً عبر "الساوند ديزاين" والمكساج الذي نفذه عادل عبدالله، وهندسة الصوت لمعتز أبو حمدان، بمشاركة كورال مجموعة الوطن الفنية، حيث تم التسجيل في استوديوهات "داينامكس".

وتعكس كلمات الأغنية حالة من المناجاة العاطفية، حيث تقول "جموح" في مطلعها: "رجعت بشـوق لبحور الشِعـر.. واكْـتبك واكْـتبني / وانا موجـه فْـ بحر حبك.. وقـلبك يا الغلا شطي". وهي كلمات تمزج بين رقة الصورة الشعرية وبين الأداء المتمكن للماجد الذي استطاع ترجمة "اللحن والطلب" إلى حالة وجدانية متكاملة.

أشرف على العمل فنياً الشاعر علي الخوار، بينما تولى علاء فياض إدارة الإنتاج. وقد بدأت "لا تبطي" بالانتشار الفعلي عبر القناة الرسمية لشركة الخوار على "يوتيوب"، إضافة إلى الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الموسيقية الرقمية، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية أرقاماً متقدمة في قوائم الاستماع نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها طرفا العمل.