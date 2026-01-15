إيلاف من برلين: يشارك فيلم "خروج آمن" للمخرج المصري محمد حماد في الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (12 – 22 شباط/فبراير)، ضمن برنامج "البانوراما" الذي يُعنى بالأصوات السينمائية الجريئة والمغايرة. العمل هو إنتاج مشترك واسع النطاق يجمع بين مصر، ليبيا، تونس، قطر، وألمانيا.

يتناول الفيلم قصة حارس أمن شاب يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، إثر مقتل والده على يد إحدى التنظيمات الإرهابية المتطرفة. من هذه الثغرة النفسية، ينطلق العمل ليستعرض انعكاسات العنف المؤدلج على الأفراد، وتحديدًا أولئك الذين يعيشون على هوامش الصراعات، دون أن يكونوا جزءًا مباشراً منها.

المخرج محمد حماد وصف الفيلم بأنه محاولة للاقتراب من "تأثير الأحداث الكبرى في الحياة الشخصية واليومية البسيطة للإنسان العادي، انتصاراته وبطولاته الصغيرة، انكساراته، عجزه وخوفه وضعفه البشري، عن الإنسانية التي تفتح باباً لكي نحيا معاً بكل اختلافاتنا وخلافاتنا".

المنتجة التونسية درة بوشوشة، التي سبق أن وقفت خلف فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، قالت إن "خروج آمن" "يغوص في الصدمات غير المعالجة لأجيال تحمل عبء العنف النابع من هويتهم الدينية".

من جانبها، أشارت المنتجة خلود سعد، المؤسسة المشاركة في شركة "Pareidolia Productions"، إلى أن دعم الفيلم جاء امتداداً لتجربة سابقة ناجحة مع حماد في فيلمه الأول "أخضر يابس". وأضافت: "شعرنا أن العمل معه مجددًا في فيلم يمس حقوق الإنسان بهذا الشكل هو أمر بديهي، ونحن فخورون جدًا بالنتيجة النهائية".

أما دينا فاروق، المنتجة المشاركة، فرأت في الفيلم معالجة حساسة لمرحلة ما بعد العنف، موضحة: "خاطبني (خروج آمن) كفيلم يتحدث عن التبعات الصامتة للعنف؛ ما يحدث بعد أن تتلاشى العناوين الرئيسية للأخبار. يتناول محمد حماد الصدمة ليس كاستعراض، بل كشيء مُعاش، موروث، وشخصي للغاية".

فيما أكد الشريكان المؤسسان لشركة MAD World، علاء كركوتي وماهر دياب، أن الفيلم يحمل بصمة مخرج "صاحب صوت متفرد وقدرة نادرة على التحكم في نبرة الفيلم وشخصياته". وأضافا في بيان مشترك: "بعد الرحلة الدولية والاحتفاء الذي ناله فيلم (أخضر يابس)، كان واضحاً أن (خروج آمن) قادم من مخرج يعمل بمستوى عالٍ جداً... الفيلم عمل واثق ومتقن، ونحن فخورون بدعم رحلته إلى برلين وما بعدها".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد حماد، ويشارك في إنتاجه عدد من الأسماء البارزة، من بينهم: خلود سعد، درة بوشوشة، دينا فاروق، إبراهيم البطوط، ومي عودة، وذلك تحت مظلة شركات Pareidolia Productions، Nomadis Images، وWika Productions.

بطولة الفيلم يتولاها كل من مروان وليد، نهى فؤاد، وحازم عصام، أما مدير التصوير فهو محمد الشرقاوي، في حين تولّت دينا فاروق مهام المونتاج. يشرف على الجانب الفني والديكور محمد حماد ونوره فوزي.

تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في المنطقة العربية، بينما تتكفّل MAD World بمبيعاته العالمية.