إيلاف من العلا: تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، تُنظّم هيئة الموسيقى حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في محافظة العُلا، يومي 22 و23 كانون الثاني (يناير) الجاري، ضمن تجربة موسيقية تحتفي بالإرث الفني السعودي في أحد أبرز المعالم الثقافية المعاصرة في المملكة، قاعة مرايا.

تمثّل العُلا محطة بالغة الأهمية في رحلة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، التي انطلقت قبل أعوام نحو تعريف العالم بالهوية الموسيقية السعودية. وبعد سلسلة من العروض الناجحة في عدد من العواصم العالمية، تأتي هذه الفعالية كامتداد طبيعي لهذه المسيرة، وسط جمهور محلي ودولي يجد في العُلا وجهة للثقافة والفنون.

يقام الحفل في قاعة مرايا، المعلم المعماري الفريد الذي يجسّد تلاقياً لافتاً بين الحداثة والمشهد الطبيعي، ويُعدّ أحد أبرز المسارح في المنطقة من حيث التصميم والتقنيات البصرية. وقد أُدرجت القاعة في مناسبات دولية كأحد رموز العمارة المعاصرة، ما يمنح التجربة الموسيقية المقامة فيها أبعادًا جمالية استثنائية.

ويعكس تنظيم "روائع الأوركسترا السعودية" في العلا التزام هيئة الموسيقى بتوسيع نطاق حضور الموسيقى السعودية وتعزيز موقعها ضمن المشهد الثقافي العالمي. إذ تستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات إتاحة تجارب فنية ذات طابع وطني وأداء احترافي لجمهور متنوع، وفي مواقع ذات رمزية ثقافية عالية.

وتُعد العلا إحدى أبرز الوجهات الثقافية والسياحية على المستوى الدولي، بفضل ما تختزنه من تاريخ حضاري عريق وإرث ثقافي متجذّر، جعل منها مركزًا عالميًا للسياحة الثقافية، وملتقىً للفنون والتراث.

وتسعى هيئة الموسيقى، عبر هذه المحطة، إلى إبراز ملامح التنوّع الفني السعودي، وترسيخ مكانة الموسيقى ضمن استراتيجيات التنمية الثقافية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الحضور الإبداعي للمملكة على خارطة الفنون عالميًا، وتوسيع دوائر التذوق الموسيقي لدى الجمهور المحلي والزائر.