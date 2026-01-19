مدريد : يبدو واضحا بالفعل أن مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا يؤمن بأن النجاح مع بطل أوروبا 15 مرة لن يتحقق إلا بإدارة حذرة ودقيقة لغرور النجوم داخل جدران النادي "الملكي".

ويستضيف "لوس بلانكوس" نظيره موناكو الفرنسي الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سعيا لتعزيز موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في دور المجموعة الموحدة ولطيّ صفحة فترة مضطربة يمرّ بها.

واهتزت أركان النادي بعد الهزيمة في الكأس السوبر أمام برشلونة في آخر مباراة للمدرب السابق شابي ألونسو، إلى جانب الظهور الأول المحبط تحت قيادة أربيلوا في كأس الملك، وهو ما قابله المشجعون السبت بالتعبير عن استيائهم عبر إطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعبيهم.

وعلى الرغم من تخطي ليفانتي 2 0 في "لا ليغا"، إلا أنّ الأجواء شهدت اعتراضات كبيرة، وكان أربيلوا رفقة النجمين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي جود بيلينغهام على وجه الخصوص، هدفا لها.

وبدأ سقوط سلف أربيلوا وزميله السابق ألونسو عندما استبدل فينيسيوس خلال مواجهة الفوز في الكلاسيكو على برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما قابله البرازيلي بغضب شديد.

كما أغضب المدرب السابق، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بإشراكه في غير مركزه واعتماد مبدأ المداورة مع بيلينغهام، إلى أن تزايد الضغط عليه من داخل غرفة الملابس.

ومع أن المدرب الباسكي أعاد فينيسيوس وبيلينغهام إلى مكانتهما كنجمين غير قابلين للمسّ، لكن النتائج لم تتحسن، وفي النهاية أُجبر ألونسو على الرحيل.

على نهج أنشيلوتي

ويبدو أن مقاربة أربيلوا قائمة على منح اللاعبين الأكثر موهبة في الفريق القدر عينه من الاهتمام والثقة كما الإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي زين الدين زيدان خلال فترتيهما الناجحتين في العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من معاناة فينيسيوس في مباراة الخسارة ضمن كأس الملك أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، إلا أن أربيلوا أشاد بالمهاجم بطريقة مبالغ فيها بالنظر إلى الظروف.

وقال المدرب الجديد "(كان يريد) أن يحمل الفريق على كتفيه، وأن يهاجم وألا يختبئ أبدا، وهذا هو فيني الذي أريد رؤيته".

وأتبع ذلك بالإشادة بالإنجازات السابقة لفينيسيوس بعد صافرات الاستهجان ضده أمام ليفانتي، مؤكدا أن السبيل الأمثل يمرّ عبر إيصال الكرة إليه في كل فرصة.

وأضاف "سأطلب من زملائه في الفريق البحث عنه أكثر ومنحه الكرة قدر الإمكان. أنا فخور بأن أكون مدربه".

وكان أداء بيلينغهام سيئا للغاية أمام برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، ولم يسجل سوى هدف واحد في آخر 11 مباراة.

وقال أربيلوا عن لاعبه الإنكليزي السبت "عن قرب هو أفضل بكثير مما يظهر على شاشة التلفاز، بخبرته ونضجه وروح القيادة لديه...".

وأكمل "هو أحد قادة الفريق، مثل كيليان وفيني وفيدي. إنهم لاعبون يُطلب منهم القيام بأمور عظيمة لريال مدريد... وعندما لا تسير الأمور على ما يُرام، علينا البحث عنهم باستمرار... علينا أن نجعلهم سعداء".

ولا يقتصر دور أربيلوا على الاهتمام باللاعبين فحسب، بل يشمل أيضا الرئيس فلورنتينو بيريس.

وغيّر أربيلوا نبرته قليلا بشأن الأجواء في ملعب سانتياغو برنابيو عند سؤاله عن هتافات بعض المشجعين المطالبين رئيس النادي بالتنحي، بعدما كان قد اعتبر أن من حقهم التعبير عن آرائهم.

وأردف مُظهرا ولاءه لرئيس ريال مدريد "لا تأتي (صافرات الاستهجان) من أشخاص لا يحبون فلورنتينو، بل من أشخاص لا يحبون ريال مدريد. نحن محظوظون بوجود رئيس يُعدّ أهم شخصية في تاريخ هذا النادي إلى جانب سانتياغو برنابيو".

لغز مبابي

لاعب واحد لم يستهدفه مشجعو ريال مدريد السبت هو الهداف الفرنسي للفريق كيليان مبابي.

وعلى عكس العديد من زملائه، لم يعان النجم الفرنسي من مشكلات على صعيد الأداء هذا الموسم، محرزا 30 هدفا في 26 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وخاض مبابي مواجهة ليفانتي رغم التوقعات الأوليّة بغيابه عنها بسبب تعافيه من التواء في الركبة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء ترجمها بنفسه مفتتحا التسجيل.

وما لم تحدث أي انتكاسات، من المتوقع أن يبدأ مبابي أساسيا أمام فريقه السابق الثلاثاء، ساعيا لتعزيز صدارته ترتيب الهدافين في دوري الأبطال.

ولم يستبدل أربيلوا الهداف الفرنسي على الرغم من مشكلته في الركبة، كما لم يستبدل أيا من نجوم الفريق الأساسيين أمام ليفانتي، متجنبا بذلك أخطاء سلفه.

لكن بمجرد أن يشعر قادة الفريق ونجومه بالرضا، يكمن التحدي الأكبر في تحقيق الانسجام في ما بينهم وجعلهم يقدمون أداء جماعيا متجانسا.

إنه لغز لم ينجح أنشيلوتي في حلّه في موسمه الأخير، ولا ألونسو خلال الأشهر التي قضاها على رأس الجهاز الفني.

عندما كان فينيسيوس وبيلينغهام هما المهاجمان الرئيسان، كان ريال مدريد يتمتع بتوازن كاف للتتويج بالدوري المحلي ودوري الأبطال في 2024، لكن وصول مبابي لاحقا جعل الفريق يعاني من زيادة هجومية على حساب التوازن.